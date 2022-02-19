〈美股盤後〉那指陷死亡交叉 三大指數週線吞黑

烏俄情勢詭譎持續牽動市場緊張情緒，投資人還權衡聯準會 (Fed) 消息，10 年期美債殖利率週五 (18 日) 下滑近 1.92%，科技股和工業股領跌，美股主指震盪收黑且連續第二週吞黑，標普本週跌幅為 1.6%，道指和那指分別週跌 1.9% 和 1.8%。

值得關注的是，那指週五陷入死亡交叉，即 50 日均線跌穿 200 日均線，為 2020 年 4 月以來首見，這現象通常為長期下跌的趨勢。

政經消息，烏俄消息好壞參半，好消息是，美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 下週將會見俄羅斯外長拉夫羅夫 (Sergei Lavrov)，但前提條件是俄羅斯不會進一步入侵烏克蘭，俄國政府否認有入侵烏克蘭的計劃，軍事演習純粹是防禦性的，不會對任何國家造成威脅。

壞消息是，俄羅斯總統普丁週五表示，烏克蘭東部情惡化，拜登政府持續就俄羅斯可能入侵烏克蘭的風險發出警告，估俄羅斯在烏克蘭及其周邊地區集結了多達 19 萬人的軍隊，為二戰以來最大規模的軍事動員。

《華爾街日報》週五報導，俄羅斯可能在數日內發動攻擊，美國官員證實，拜登將批准向北約盟國匈牙利部署更多美軍和軍事裝備，另外，拜登下週四 (24 日) 將與七大工業國集團 (G7) 領袖召開視訊會議，磋商當前烏俄問題。

美國聯準會 (Fed) 第三把交椅、紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 週五支持 3 月開始穩步升息，沒有理由採取重大行動，暗示升息 2 碼的可能性不高。此外，在聯準會官員相繼陷入炒股風波後，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 週五發布新規，聯準會官員將無法交易包括股票、債券以及加密貨幣在內的一系列資產，大部分限制將於 5 月 1 日生效。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 4.20 億例，死亡數突破 586 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 105 億劑疫苗。

週五 (18 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 232.85 點，或 0.68%，收 34,079.18 點。

那斯達克指數下跌 168.65 點，或 1.23%，收 13,548.07 點。

標普 500 指數下跌 31.39 點，或 0.72%，收 4,348.87 點。

費城半導體指數下跌 38.30 點，或 1.12%，收 3,384.30 點。

標普 11 大板塊僅必需消費品板塊收紅，資訊科技、工業和通訊服務領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王延續前一日跌勢。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.94%；Meta(原臉書）(FB-US) 跌 0.75%；Alphabet(GOOGL-US) 下跌 1.61%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.33%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.96%。

道瓊成份股多收黑。開拓重工 (CAT-US) 下跌 1.39%；高盛 (GS-US) 跌 0.87%；摩根大通 (JPM-US) 漲 0.47%；雪佛龍 (CVX-US) 跌 0.13%；沃爾瑪 (WMT-US) 跌 0.64%。

費半成份股幾乎全趴。Nvidia (NVDA-US) 續跌 3.53%；AMD (AMD-US) 上漲 1.30%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.29%；美光 (MU-US) 下跌 3.13%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.50%；英特爾 (INTC-US) 下跌 5.32%。

台股 ADR 互見漲跌。台積電 ADR(TSM-US) 跌 0.38%；日月光 ADR(ASX-US) 漲 0.54%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.11%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.59%。

企業新聞

英特爾 (INTC-US) 下跌 5.32% 至每股 45.04 美元，自 2020 年 11 月以來的最低。英特爾投資者大會上預計，今年營收僅低單位數升幅，2023 年和 2024 年營收可升至中高個位數，2026 年營收增幅將達 10%-12%。未來 3 年毛利率將為 51%-53%。

多位分析師週五下調英特爾目標價 (圖片：AFP)

多位分析師週五下調英特爾目標價，主因是考量英特爾毛利率下滑，缺乏自由現金流，以及長期財測「荒謬」樂觀。

全球最大農用機具製造商 Deere (DE-US) 下跌 3.00% 至每股 369.10 美元。該公司週五盤前公布 2022 會計年度第一季財報，儘管供應鏈與疫情衝擊，帶動生產成本上升，Deere 仍繳出亮眼的成績單，並看好未來農機具需求強勁，上調全年獲利財測預期至 67-71 億美元。

美國綜合企業巨擘奇異 (GE-US) 下跌 5.92% 至每股 92.69 美元，創 3 週來最慘單日表現。該公司警告，供應鏈瓶頸、缺工和材料通膨將拖累其業務，這些挑戰至少持續到今年年中。

華爾街分析

Navellier & Associates 創始人 Louis Navellier 稱，市場非常擔心普丁可能會在冬奧結束後立即對烏克蘭展開侵略行動，這讓想逢低買入的買家卻步。

ThinkMarkets 分析師 Fawad Razaqzada 稱，儘管本週有一些烏俄局勢緩和的報導，但沒有任何根本性的改變能阻止投資人擔心俄國可能進攻烏克蘭，除此之外，鑒於對全球通膨壓力飆升和聯準會緊縮政策的擔憂，投資者情緒可能仍將維持悲觀。

Brown Brothers Harriman 全球貨幣策略主管 Win Thin 寫道，市場情況仍然不穩定，未來幾天仍將面臨風險偏好和風險迴避的局面。

DriveWealth Institutional 首席市場策略師 Jay Woods 提到，市場更要警惕美股主指出現死亡交叉，這不總是意味著厄運會降臨，但意味著美股可能會處於更長期的下行趨勢中。

Easterly EAB Risk Solutions 全球宏觀策略師 Arnim Holzer 表示，不僅是烏俄消息，投資者明白這不會是輕鬆的一年。

(數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主)