股神巴菲特左右手孟格抨擊加密貨幣 樂於投資中國

股神巴菲特左右手、高齡 98 歲的波克夏副董孟格 (Charlie Munger) 週三 (16 日) 出席旗下每日期刊公司 (Daily Journal Corporation) 年度股東大會，他在會中嚴厲批評加密貨幣並樂觀看待投資中國。

孟格 (Charlie Munger) 自 1977 年起擔任每日期刊公司 (Daily Journal Corporation) 的董事，他週三出席每日期刊公司年度股東大會時被問到為何樂於投資中國？孟格表示，中國擁有龐大的人口紅利而且科技進步，投資中國獲利空間更大。

上月曝光的監管文件顯示，每日期刊公司第四季加碼買進阿里巴巴 ADR (BABA-US)，持股增加將近一倍，但許多商界名人都點名中國不可投資，好比雙線資本 (Doubleline Capital) 創辦人岡拉克 (Jeffrey Gundlach)，但

孟格表示：「我對俄羅斯的感覺就像岡拉克對中國的感覺一樣… 就阿里巴巴與未披露的槓桿而言，我們不介意有些融資餘額，中國企業相對於競爭對手更加強大，而且比美企更便宜。」

孟格稱：「巴菲特和其他許多聰明的人一樣，喜歡投資個人覺得舒服的領域，就投資中國而言，我比巴菲特更放心。」

他研判：「阿里巴巴不是像蘋果 (AAPL-US) 和 Alphabet (GOOGL-US) 那樣的科技巨頭，但無論規模大小，網際網路都將是一個競爭激烈的領域。」

相較於對中國的偏愛，孟格再次表達他對加密貨幣的厭惡至極。

曾將比特幣比做「老鼠藥」或「毒藥」的孟格週三表示：「美國人對比特幣及其他加密貨幣瘋狂並不是一件好事，我厭惡它。」

孟格稱：「我很自豪我避免投資它，加密貨幣像是某種性病，人們歡迎加密貨幣，因為它們在勒索、綁架、逃稅方面很有用，我欽佩中國政府禁止加密貨幣的做法。」

孟格去年底在雪梨舉行的 Sohn 會議就曾表示，這個時代比網路泡沫時期更加瘋狂，他希望加密幣不曾存在，並讚許中國採取行動禁用加密貨幣。

阿里巴巴 (BABA-US) 週三下跌 0.54% 至每股 125.56 美元。截稿前，比特幣小跌 0.07%，暫報 4.3967 萬美元。