股神戰友孟格：通膨僅次於核戰 可能讓民主國家滅亡

股神巴菲特左右手、高齡 98 歲的波克夏副董孟格 (Charlie Munger) 週三 (16 日) 在每日期刊公司 (Daily Journal Corporation) 年度股東大會上表示，通膨是僅次於核戰爭的頭號威脅。

一系列的經濟數據顯示美國通膨不斷惡化，美國 1 月消費者物價指數 (CPI) 年增率達 7.5%，超乎市場預期的 7.2%，創 1982 年 2 月以來新高。1 月生產者物價指數 (PPI) 年增 9.7%，遠高於市場預期的 9.1%。

聯準會 (Fed) 週三 (16 日) 公布的最新會議紀要，面對通膨居高不下，美國央行官員正考慮加快升息速度，並考慮大幅縮表。

孟格提到：「與 1970 年代通膨相比，聯準會目前面臨的通膨問題可能比前聯準會 (Fed) 主席沃爾克 (Paul Volcker) 所面臨的問題更嚴重，而且更難解決。」

孟格稱，通膨使古羅馬帝國墜入崩潰的深淵，對美國來說，這是一個巨大的威脅。(圖片：AFP)

孟格稱：「通貨膨脹是一個非常嚴肅的話題，可以說這是讓民主國家滅亡的方式。通膨使古羅馬帝國墜入崩潰的深淵，對美國來說，這是一個巨大的威脅。」

回顧歷史，在羅馬帝國末期，貨幣貶值引發超級通膨，凍漲政策幾乎毀滅了貿易經濟，奴隸數銳減使農業生產和手工業崩潰，市場中商品稀缺，物價、糧價飛騰，一旦民眾不得溫飽，社會動盪就會接踵而至，這反過來又會進一步削弱經濟發展。在這種惡性循環下，外敵入侵就成為壓垮這個偌大帝國的最後一根稻草，羅馬帝國就此埋入歷史的塵土中。

孟格研判：「通膨可能是我們面臨的最大的長期危險，僅次於核戰。」

談及投資人該如何做好準備，因應不斷惡化的通膨？孟格透露，他持有波克夏海瑟威 (BRKB-US)、好市多 (COST-US)、每日期刊 (DJCO-US) 和一些中概股股票。他提到，投資人可能要在一堆標的中選擇最不差的。