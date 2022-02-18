美公布2021惡名市場名單 台灣未入列

美國貿易代表署 (USTR) 週四發布《2021 年假冒和盜版惡名市場報告》，中國仍然是世界第一大假冒產品來源地，中國微信電商和全球速賣通首次上榜，「電影天堂」今年仍被列名，但不再指架設於台灣。

美國貿易代表署週四發布《2021 年假冒和盜版惡名市場報告》，將 42 個線上網站與來自中國、越南、印度等 18 國的 35 個實體市場列入，該報告指出這些網站與實體參與或助長大量商標侵權和盜版行爲。

美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 表示，假冒產品和盜版商品的全球貿易破壞美國的關鍵創新和創造力，並傷害美國工人。

「電影天堂 (DYTT8)」伺服器架設地點不再提到台灣 (圖片：AFP)

最新報告並未將台灣列入，「電影天堂 (DYTT8)」連續三年被列入該名單，但伺服器架設地點不再提到台灣，僅提到該網站是全球最受歡迎的非英語盜版網站之一，提供未經授權電影、電視節目、音樂與軟體，嚴重威脅中國境內外合法內容供應商。

中國仍然是世界第一大假冒產品來源地，2020 年美國海關和邊境保護局 (CBP) 查獲的假冒和盜版商品中，有 83% 來自中國市場。蝦皮、拼多多、淘寶、百度網盤、敦煌網依然榜上有名。

美國貿易代表署最新聲明指出：「這份清單包括首次確定全球速賣通 (阿里巴巴集團旗下電商業務之一) 和微信電子商務生態系統，這兩個重要的中國線上市場據報導助長大量商標假冒行為。」

美中兩國在關稅、技術和智慧財產權等問題上一直處於貿易緊張狀態，美國指控中國未遵守與前總統川普政府達成的第一階段貿易協議，美國貿易代表署週三公布最新評估報告表示，美國需要尋求新的戰略和更新貿易工具，以應對「中國政府主導的非市場政策和做法。」

受此消息衝擊，Invesco 金龍中國組合 ETF (PGJ) 週四下滑 1.39%，百度 (BIDU-US) 下跌 0.57%、阿里巴巴 (BABA-US) 下跌 0.96%。拚多多 (PDD-US) 下跌 0.93%。新加坡電商蝦皮母公司 Sea (SE-US) 下跌 2.78%。