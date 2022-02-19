〈美股熱門股〉維珍銀河高層人事地震 盤中跌逾7%

維珍銀河（Virgin Galactic）周五（18 日）表示，帕利阿皮蒂亞（Chamath Palihapitiya）將辭去董事長和董事會成員職務，專注於公司其他承諾，並任命董事 Evan Lovell 為臨時主席，直至新主席到職，消息傳開後維珍銀河盤中股價跌近 7%。

矽谷創投家帕利阿皮蒂亞有「SPAC 之王」之稱，維珍銀河於 2019 年 10 月，透過與其特殊目的收購公司（SPAC）合併上市，此後帕利阿皮蒂亞便加入維珍銀河董事會，擔任第一任董事長。

帕利阿皮蒂亞在 2021 年初時，出售價值超過 2 億美元的股票，但他透過自己的 SPAC 公司 Social Capital Hedosophia Holdings 間接持有 1,580 萬股維珍銀河股票。

對於這次辭去董事長一職，帕利阿皮蒂亞在聲明中表示，離開是為了專注現有與承擔其他公共董事的職責，也說很自豪能把團隊交棒給優秀人才，期待未來有天能一同飛向太空。

維珍銀河執行長 Michael Colglazier 說，「帕利阿皮蒂亞在推動維珍銀河上市的過程中發揮了重要作用，作為我們的首任總任董事會主席，他深刻而精明的見解對我和公司都非常有價值，因為我們已經發展壯大並鞏固了業務基礎。」

截稿前，維珍銀河 (SPCE-US) 盤中股價受消息影響重挫 7.21%，每股暫報 8.37 美元。