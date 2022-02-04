〈虎年外幣投資術〉除了優利定存 美元資產還能這樣投資

聯準會今 (2022) 年將加速升息，美元長線看好之際，除了美元定存，銀行業者建議，在把握新臺幣相較美元匯率仍具基期優勢情況下，選美元作為投資主要貨幣可使操作保有較大投資彈性，可採核心部位、衛星部位的操作布局。

國泰世華銀行財富管理部協理李鼎倫表示，目前投資商品選擇有三大方向：第一、核心部位，利用複合型債券投組以兼顧息收並分散投組股票部位波動；第二、衛星部份則可透過受惠通膨產業，如能源、金融及地產等作配置。

第三、最後再搭配「數位轉型」及「永續發展」等主流趨勢，例如半導體、雲端運算、新能源、電動車等基金標的以參與未來商機，如遇市場波動或修正幅度較大時可逢低布局。

台北富邦銀行資深副總經理吳傳文則表示，聯準會轉鷹派對全球資本市場形成壓力，不過在經濟重啟的大方向下，股市的基本面並不差，以逢低加碼為策略，國家布局可聚焦美國、歐洲，產業面則可關注元宇宙科技領域、受惠升息的金融產業與受惠通膨上升的能源產業。

而債券部分，吳傳文指出，債券對利率較為敏感，但即使面對升息，信用體質佳的公司債券配息穩定，依然值得配置。建議投資人將投資區分為核心部位和衛星部位，兼顧投資組合之穩定性與成長性，搭配單筆分批和定期定額投入建構投資組合。

吳傳文建議，核心部位以創造穩定現金流為主的複合債券基金、高收益債券基金或平衡型基金；衛星部位以基本面轉佳之成長型標的為主，包括科技、金融或能源等股票型基金。

除了傳統股債配置，吳傳文表示，投資人亦可關注趨勢主題選股的多重資產型基金，此類基金的操作策略同時掌握股票趨勢與穩健配息。

通膨 + 升息夾擊 應提高避險及低波動資產

而中信銀行財富管理產品處副總謝宗權表示，在通膨及升息的環境下，首要應對的就是利率風險和企業評價面重估的問題，投資人必須將此兩因素帶來的影響納入資產配置評估中，以降低資產波動或跌價損失風險。投資人往往擔憂對債券價格的衝擊，也擔心影響既有的現金流規畫，因此重新檢視現有資產部位對抗通膨及抗利率的能力極為重要。

謝宗權指出，投資應該「提高避險及低波動資產」，因為從歷史經驗顯示，升息初期往往使金融資產價格表現較為震盪，甚至初期受到價值面重估壓力，而有較高跌價風險；過去一年在全球央行寬鬆政策下，投資人積極追求資本報酬，手中的風險性資產比重可能偏高，若持有的資產受股價波動或利率揚升的影響相關性高，恐怕造成較大的跌價損失。

因此，蔡宗權建議，可增加布局低存續期間複合債或以抗波動為訴求的平衡型基金，若為高資產或具有專業投資人資格的客戶，可考慮人民幣債或短天期海外債券來降低整體部位的波動風險。

在債券部位方面，蔡宗權表示，升息初期對債券違約率的影響不大，可優先考量與美國十年期公債殖利率相關性偏低的標的，例如優先擔保債、非投資等級債 (排除 C~CCC 等級)，若為高資產客戶可考慮金融債、變動利率債或具有調升信評機會的新興市場企業債。

股市方面，蔡宗權則建議選擇具有定價利優勢的產業或企業，以及直接受惠通膨或升息標的，例如金融、地產、品牌優勢，其中品牌優勢公司具有護城河能力，且具成本轉嫁能力並維持高毛利及獲利的公司。

積極型投資人可布局美元指數原型或槓桿 ETF

期元大美元指數期貨 ETF 研究團隊表示，依據歷史經驗，在聯準會量化寬鬆政策 (QE) 逐漸退場的引導下，美元的流動性減少及避險資金湧入美元，帶動美元指數多呈上漲走勢，現階段除 FOMC 會議利率點陣圖顯示全數官員支持今年升息，市場也高度預期聯準會將開啟升息循環，未來 3 月升息一碼、至 6 月升息兩碼以上的可能性均超過九成，提供美元指數強勢格局支撐。

期元大美元指數期貨 ETF 研究團隊建議，投資人可以在現階段布局期元大美元指數 ETF(00682U-TW)，積極型的投資人也能透過期元大美元指正 2 ETF(00683L-TW)，做為積極策略的操作工具。

不過，元大投信提醒，期信 ETF 持有的是期貨契約，到期前會將部位轉至其他月份，而不同月份的期貨價格可能不同，且期信槓桿 ETF 具複利效果特性，長期會與原型指數的正向兩倍累積報酬有所差異，僅適合短期交易操作或可以持續留意行情變化的投資人，操作時應謹慎評估自身風險屬性與商品適合度，嚴設停損規劃。