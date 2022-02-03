聯準會升息箭在弦上 留意兩大風險迫使鷹派勢力抬頭

聯準會鷹派態度明確，外資認為，聯準會除了在 3 月 QE 政策退場後首次升息一碼，10 月將進一步縮表，但要注意的是，在病毒與通膨壓力下，恐迫使聯準會鷹派態度更趨積極，未來基準利率恐攀升至 3% 的水準。

施羅德投信指出，隨著 Omicron 變種病毒迅速擴散，恐讓聯準會須加速緊縮步伐，但若通膨問題因供應鏈中斷或薪資螺旋現象而變成結構性的長期威脅，則將迫使美國聯準會將採取更為鷹派的積極行動，因此利率潛藏進一步加速升息的風險，未來基準利率恐攀升至 3% 的水準。

施羅德投信表示，前述的假設情境發生的機率很低，主要是隨著美國家戶在疫情間累積的儲蓄花光、政府財政政策的推力減退，需求將因此下滑使得供需狀況漸趨達成平衡，進而減緩通膨壓力。

要注意的是，目前 Omicron 變種病毒的出現仍導致供應鏈中斷的威脅擴大，因此聯準會須加快貨幣緊縮步伐，以避免停滯性通膨問題加劇。

瀚亞投資表示，聯準會升息勢在必行，金融市場擔憂寬鬆政策收緊速度恐快過原先預期，因而引發風險性資產高檔修正，其中又以美國股市跌勢最明顯。

瀚亞投資認為，美國升息只是短期干擾因素，看好科技產業在各類型新運用發展成熟下，將創造長期投資契機，目前的修正反而提供良好進場時機，建議可利用定期定額或單筆的方式，逢低加碼美國科技股基金。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平指出，近年美國股市的強勁表現，源自於科技創新所帶來的生產力提升，進一步推動企業獲利成長，反觀美國聯準會針對貨幣政策的變動，雖然短期造成金融市場動盪，但是僅為海面上的波浪，但不會改變洋流方向，無須過度擔心。