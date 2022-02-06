〈虎年投資術〉聯準會鷹派立場堅定 資金改抱黃金、不動產避險

聯準會明確表態預計 3 月初結束購債計劃，並啟動升息，法人認為，正式升息後資金將湧入黃金、房地產等抗通膨的資產，但如果拉長時間點，仍看好美股科技股，在獲利支撐下可望繼續支撐股價表現。

渣打銀行財富管理團隊認為，聯準會將在 3 月結束購債並首次升息，預估今年內可能升息 3 碼，多元配置黃金、商品和房地產類資產以及必需消費品和醫療保健等防禦型類股，相對具有通膨保護效果，不過以 6-12 個月角度來看，依舊偏好美國科技股，預估強勁的結構性盈餘成長將有機會支持股價表現。

渣打銀行財富管理團隊認為，聯準會的政策常態化反應對經濟復甦的信心，預期未來 6 到 12 個月內，聯準會的政策利率不至於會提高到會威脅風險資產牛市的水準。

保德信投信認為，聯準會的政策比預期更為鷹派，市場已有共識今年升息幅度很可能超過 3 碼，最快 3 月升息並提前啟動縮減資產負債表。

保德信表示，聯準會動向將牽動美債殖利率與美元走勢，同時影響美股的投資信心，進而牽動全球投資情緒，也為市場目前最關注的焦點，本次聯準會會議後歐美市場的走勢與反應值得密切追蹤。

保德信投信進一步指出，市場對通膨走高、聯準會及全球主要央行升息時程的預期推升美債殖利率持續彈升，近期美國 10 年期公債殖利率多維持在 1.8% 之上，為近 2 年來首見。

另外，短天期的美債利率漲勢更為強勁，2 年期美債殖利率自 FOMC 會議後大幅彈升至 1.154%，不僅是美債強烈反應市場對貨幣政策收緊的預期，全球公債殖利率也普遍面臨上漲壓力。

保德信投信分析，由於通膨數據將影響聯準會對於貨幣政策的態度，春節期間適逢美國公布第四季 GDP 與 12 月 PCE 個人消費支出平減指數，而 PCE 也是聯準會衡量通貨膨脹的指標之一。