6大銀行發財水領取攻略 擺放至元宵飲用添財運

農曆年將至，每年各家銀行都會發送發財水、發財金，目前已有台新銀、永豐銀、國泰世華銀、元大銀、台北富邦銀、中信銀等多家銀行準備開運小物供民眾索取，由於這些開運小物均在銀行的金庫吸飽財氣，向來都深受民眾喜愛。銀行業者建議，民眾拿到開運水可放在家中財位，擺放至元宵節後，倒入家中飲水設備與家人共享，增添全家人一年的好運，為財運加分。
台新銀行客群經營處副總經理楊郁敏表示，迎接春節到來，於全臺 101 家分行特別準備了象徵吉利的開運水、發財金，以及深受小朋友喜愛的小提燈，贈送至分行臨櫃辦理業務之銀行客戶，今年準備了 98,888 瓶「開運水」與 38,888 份「發財金」。台新銀行為客戶準備的「開運水」，早在數日前就挑選吉日吉時放入金庫，讓水先吸收滿滿的財氣後再贈送客戶，並以「財神」圖像搭配紅瓶蓋的「發」字，祈願客戶「財運佳、發大財」。
此外，台新銀行也特別準備以福氣討喜的老虎特別設計的「發財金」，福虎手握一顆橘子，代表「虎吉」，與台語「有錢」諧音，發財金也特地送到金山財神廟及北港朝天宮誦經加持，數量有限贈完為止。
永豐銀行今年發財水瓶面以國立故宮博物院典藏畫作為設計元素，瓶身通透可見金色「財」字，隨光線折射後有如水面漣漪般逐漸擴散，象徵為客戶放大財富，蓄勢迎接虎虎生「豐」的一年。在 1 月 19 日前，只要設定永豐銀行 LINE 官方帳號成為好友，均可免費下載鹿比貼圖，如果是前 1,200 名完成指定任務的永豐銀行 LINE 好友，1 月 14 日就可憑 LINE 電子兌換券到永豐銀行全台各分行領取限量發財水。
國泰世華銀行則自 2022 年 1 月 15 日起，民眾若到國泰世華金融服務站體驗，只要用國泰世華銀行 ATM 即可點選宮廟和燈種，「各家金融卡都可使用」，若沒帶卡也沒關係，現鈔就可付款，點燈手續簡單又便利，2 月底前，透過國泰世華 ATM 完成祈福點燈，即可憑交易明細表至全台分行兌換限量福虎發財水，不僅隨機贈送福虎發財水或福虎新春紅包袋乙份，還有機會獲得開運金飾手鍊和 iPhone 13 Pro，到台北天母的天玉旗艦店諮詢再加碼送福虎春聯，數量有限送完為止。
元大銀行為讓客戶博得好兆頭、以虎虎生風的氣勢迎接嶄新的一年，特別準備限量 8 萬份，以福虎圖騰設計的福虎發財水及限量 1 萬 2,000 份象徵財富的金元寶贈送給客戶，自 2022 年 1 月 18 日起，客戶只要蒞臨元大銀行各分行就可獲得發財水或金元寶乙份（數量有限，送完為止）。
此外，自即日起至 2022 年 3 月 31 日止，元大銀行推出「如虎添益」理財活動，客戶完成指定任務並填寫理財問卷，可獲得限量發行象徵聚財招財「虎你旺」撲滿乙個。
台北富邦銀行則是農曆年後發放，今年該行特別準備 40,888 瓶發財水，外包裝設計是小老虎穿著俏皮的不倒翁外衣，代表財運如不倒翁般圓轉不絕一路發，小老虎頭上還點綴了代表「年年有餘」的小魚，活潑喜慶的設計特別應景，送人自用兩相宜，預計下周入金庫，等過完年匯聚滿滿財氣後，2 月 7 日起就會對外發送，民眾到分行洽辦業務時即可索取，把豐盛的財運福氣帶回家。
於農曆年後，中國信託銀行也準備有發財金水，預計於新春第 1 天開門營業日 (2022 年 2 月 7 日) 贈送給來行財管客戶，希望客戶虎躍龍騰生紫氣、風調雨順兆豐年，「發財金」、「發財水」數量有限 (共計 8.8 萬份)，送完為止，詳情請洽中信銀行各分行。
中國信託近年來發送的年曆 / 發財金水，引用的畫作均為本土知名藝術家如: 常玉、郭雪湖、陳士侯、洪江波… 等，除感謝客戶對於中國信託銀行的愛護，也表達對台灣藝術的支持善盡一份心力。2022 年發財金水的設計，除以傳統的喜氣紅為主色調，設計主題特別以「希望綻放」的正向力量為大眾祈福，作者為 83 歲凌渝英老師，亞洲第一位創意布畫藝術家，期望即使面臨疫情衝擊，民眾仍可滿懷正面積極態度迎向來年。