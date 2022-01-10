6大銀行發財水領取攻略 擺放至元宵飲用添財運

農曆年將至，每年各家銀行都會發送發財水、發財金，目前已有台新銀、永豐銀、國泰世華銀、元大銀、台北富邦銀、中信銀等多家銀行準備開運小物供民眾索取，由於這些開運小物均在銀行的金庫吸飽財氣，向來都深受民眾喜愛。銀行業者建議，民眾拿到開運水可放在家中財位，擺放至元宵節後，倒入家中飲水設備與家人共享，增添全家人一年的好運，為財運加分。

台新銀行客群經營處副總經理楊郁敏表示，迎接春節到來，於全臺 101 家分行特別準備了象徵吉利的開運水、發財金，以及深受小朋友喜愛的小提燈，贈送至分行臨櫃辦理業務之銀行客戶，今年準備了 98,888 瓶「開運水」與 38,888 份「發財金」。台新銀行為客戶準備的「開運水」，早在數日前就挑選吉日吉時放入金庫，讓水先吸收滿滿的財氣後再贈送客戶，並以「財神」圖像搭配紅瓶蓋的「發」字，祈願客戶「財運佳、發大財」。

此外，台新銀行也特別準備以福氣討喜的老虎特別設計的「發財金」，福虎手握一顆橘子，代表「虎吉」，與台語「有錢」諧音，發財金也特地送到金山財神廟及北港朝天宮誦經加持，數量有限贈完為止。

永豐銀發財水。（圖：永豐銀行提供）

永豐銀行今年發財水瓶面以國立故宮博物院典藏畫作為設計元素，瓶身通透可見金色「財」字，隨光線折射後有如水面漣漪般逐漸擴散，象徵為客戶放大財富，蓄勢迎接虎虎生「豐」的一年。在 1 月 19 日前，只要設定永豐銀行 LINE 官方帳號成為好友，均可免費下載鹿比貼圖，如果是前 1,200 名完成指定任務的永豐銀行 LINE 好友，1 月 14 日就可憑 LINE 電子兌換券到永豐銀行全台各分行領取限量發財水。

國泰世華「福虎、金虎」新春贈禮超吸睛。（圖：國泰世華銀行提供）

國泰世華銀行則自 2022 年 1 月 15 日起，民眾若到國泰世華金融服務站體驗，只要用國泰世華銀行 ATM 即可點選宮廟和燈種，「各家金融卡都可使用」，若沒帶卡也沒關係，現鈔就可付款，點燈手續簡單又便利，2 月底前，透過國泰世華 ATM 完成祈福點燈，即可憑交易明細表至全台分行兌換限量福虎發財水，不僅隨機贈送福虎發財水或福虎新春紅包袋乙份，還有機會獲得開運金飾手鍊和 iPhone 13 Pro，到台北天母的天玉旗艦店諮詢再加碼送福虎春聯，數量有限送完為止。

元大銀行發放發財水或金元寶。（圖：元大銀行提供）

元大銀行為讓客戶博得好兆頭、以虎虎生風的氣勢迎接嶄新的一年，特別準備限量 8 萬份，以福虎圖騰設計的福虎發財水及限量 1 萬 2,000 份象徵財富的金元寶贈送給客戶，自 2022 年 1 月 18 日起，客戶只要蒞臨元大銀行各分行就可獲得發財水或金元寶乙份（數量有限，送完為止）。

此外，自即日起至 2022 年 3 月 31 日止，元大銀行推出「如虎添益」理財活動，客戶完成指定任務並填寫理財問卷，可獲得限量發行象徵聚財招財「虎你旺」撲滿乙個。

迎接虎年到來，北富銀特別準備了最受歡迎的開運發財金和發財水免費致贈給全台客戶，祝福客戶新的一年好運福虎生風！（圖：台北富邦銀行提供）

台北富邦銀行則是農曆年後發放，今年該行特別準備 40,888 瓶發財水，外包裝設計是小老虎穿著俏皮的不倒翁外衣，代表財運如不倒翁般圓轉不絕一路發，小老虎頭上還點綴了代表「年年有餘」的小魚，活潑喜慶的設計特別應景，送人自用兩相宜，預計下周入金庫，等過完年匯聚滿滿財氣後，2 月 7 日起就會對外發送，民眾到分行洽辦業務時即可索取，把豐盛的財運福氣帶回家。

中國信託準備「發財金」、「發財水」於農曆年後發送。（圖：中國信託銀行提供）

於農曆年後，中國信託銀行也準備有發財金水，預計於新春第 1 天開門營業日 (2022 年 2 月 7 日) 贈送給來行財管客戶，希望客戶虎躍龍騰生紫氣、風調雨順兆豐年，「發財金」、「發財水」數量有限 (共計 8.8 萬份)，送完為止，詳情請洽中信銀行各分行。

中國信託近年來發送的年曆 / 發財金水，引用的畫作均為本土知名藝術家如: 常玉、郭雪湖、陳士侯、洪江波… 等，除感謝客戶對於中國信託銀行的愛護，也表達對台灣藝術的支持善盡一份心力。2022 年發財金水的設計，除以傳統的喜氣紅為主色調，設計主題特別以「希望綻放」的正向力量為大眾祈福，作者為 83 歲凌渝英老師，亞洲第一位創意布畫藝術家，期望即使面臨疫情衝擊，民眾仍可滿懷正面積極態度迎向來年。