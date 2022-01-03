三檔ETF將打響新年配息第一槍 00830殖利率8%最搶眼

2022 年新年伊始，首波 ETF 除息列車即將啟動，國泰投信打響配息第一槍，包括國泰台灣 5G+ ETF(00881-TW)、國泰費城半導體 ETF(00830-TW)、國泰股利精選 30 ETF(00701-TW) 等多檔 ETF 於今 (3) 日進行第一階段配息公告，並訂於 1 月 18 日除息，其中，00830 的殖利率更高達 8%。

國泰投信今天公告三檔 ETF 的每單位預估配息金額分別為：00881 擬配 0.59 元現金股利、00830 擬配 2.8 元現金股利、00701 擬配 1.65 元現金股利，以今日三檔 ETF 收盤價估算，此次股息殖利率分別為：3.1%、8%、6.1%。至於每單位實際配發金額將在 1 月 13 日公布，投資人最晚只要在 1 月 17 日前持有或買進，皆可參與配息。

國泰投信表示，參與 ETF 除息，不僅有息收落袋，還有望賺進價差，例如 00830 是一網打盡全球半導體「國際隊」的費城半導體 ETF，鎖定科技「硬實力」，搭上晶片需求的黃金十年成長商機，績效表現亮眼。根據投信投顧公會資料，截至去年 11 月底，00830 的三個月報酬率達 12%，六個月報酬率為 21%，前 11 月報酬率達 36%，投資一年報酬率更是高達 41%。

另外兩檔 ETF 部分，00881 不只鎖定 5G 國家隊供應鏈，更領先搶進下一世代的 6G 與低軌道衛星通訊科技商機，深具爆發性。而 00701 堪稱「存股精選包」，成分股為 30 檔穩定配息的產業龍頭股，並加入低波動「智能因子」(Smart Beta) 策略，再納入台積電占比近 2 成後更是增添成長動能。

國泰投信表示，隨著 5G、電動車與元宇宙熱潮興起，同步推升代表國際半導體供應鏈的費城半導體指數表現，根據 Bloomberg 資料，費城半導體指數自今年以來成長 40%，漲幅居美股四大指數之冠，是搶先布局新科技的投資首選。

至於聚焦台股，根據中央銀行於 12 月底公布的金融狀況報告顯示，台灣貨幣供給持續高速成長，國內市場資金動能強勁結構未變，有利維持台股熱度，惟台股隨國際股市動向呈現高檔震盪，故配置上建議投資人「穩中求勝」，挑選站在趨勢上的配息型 ETF，不僅有機會賺進資本利得，還有股息作為下檔保護，為高檔震盪下的投資雙贏策略。