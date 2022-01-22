（補班留稿）銀行發財水助攻福虎生豐 金虎年有三大財位

金虎年即將到來，愈來愈多銀行搶推「睡過」銀行金庫的發財水贈送給客戶，藉此助攻客戶「福虎生豐」，雖然大部分民眾都知道要把發財水放在財位，易經財經專家陶文表示，今 (2022) 年有三大財位，但發財水千萬不可擺著不管，放一整年恐變成一灘死水，建議要在適當時機飲用，才有帶財的效果。

銀行看準國人喜愛迎財求好兆頭的習慣，近年來無不卯足全力搶推發財水、發財金、發財米等開運小物。為迎接 2022 虎年到來，渣打銀行特別準備限量 16888 瓶發財水致贈給客戶，瓶身的外包裝以貴氣的紅色為基調，象徵新年好彩頭，同時考量疫情期間，大家口罩不離身，附上的瓶口吊繩可變身為口罩繩，如虎添翼旺整年，聚財、防疫、護健康，讓創意巧思更貼近客戶的心。

渣打銀行表示，經過銀行金庫加持的發財水，向來深受客戶喜愛，成為迎接新年好彩頭的幸運物，每每接近年底就有許多客戶詢問，即日起渣打銀行客戶蒞臨全台分行進行保單健檢或保險需求分析，即有機會獲得虎年限量版發財水，在新的一年沾財氣，虎虎生風好運氣。

華南銀行選在農曆除夕前 5 天，也就是 1 月 24 日到 1 月 28 日期間，準備虎年的「發財金御守」分送給客戶，每天限量 88 份。

華南銀行表示，今年的虎年發財金御守，以御守造型的外包裝設計，守護客戶的財富，讓客戶財運亨通，立體的虎年吉祥物雙手捧著閃閃發亮的發財金象徵「虎你發大財」，擺在家裡、辦公室或是店家的櫃檯，都相當喜氣、搶眼。

華南銀行表示，限量版發財金御守，每年都特地選在良辰吉時，擺放在銀行的金庫裡吸收滿滿的財氣，要讓客戶在新的一年「如虎添翼，福虎生豐」。

但拿了發財水到底該怎麼使用也是一門學問，陶文表示，通常進入玄關的方位數「明財位」，即可擺放發財水；但若以生肖年對應，金虎年有三個財位，東北方是財庫位有助留財，正北方是偏財位，東南方則為智慧財、人緣財、業務財、桃花財；發財水、發財金、聚寶盆都可以放在這三個位置上。

許多民眾擺放在財位後，一擺就一年卻不知道要使用，這看在專家眼裡簡直是大 NG，陶文指出，金虎年使用發財水有三個黃金時間點，如果只有一瓶、可以分成三份使用，第一份在除夕、過年使用，可以噴在全家各個角落，以及拿來煮飯；第二份在元宵節使用，第三份則可以在開工（初五、初六）當天噴灑在自己的辦公室，如果為老闆，可以噴灑全部辦公室各角落、或是工廠使用。

至於有些銀行發放「發財金」，陶文建議，可用於金虎年的「聚寶盆」布置上，除了發財金，擺放的硬幣從 1 元到 50 元皆可，若有投資外幣者，外幣也可放入，要將聚寶盆擺滿達 101 枚硬幣，象徵「圓滿加一」。