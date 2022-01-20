日本12月進出口額同創新高 全年出現貿易逆差2年首見

日本 2021 年 12 月貿易逆差 5824 億日圓，連續 5 個月入超，但低於市場預測 7840 億日圓入超，當月份的進出口額也都創下統計史上新高。此外，2021 全年的進出口額都創下次高紀錄，全年貿易逆差 1.4722 兆日圓，睽違 2 年出現赤字。

日本財務省週四 (20 日) 公布 2021 年 12 月的貿易統計 (初值)，出口年增 17.5% 至 7.8814 兆日圓，進口年增 41.1% 至 8.4638 兆日圓，皆創下有數據可考的 1979 年以來新高紀錄。出口方面，在汽車出口帶動下出現增長；而在進口方面，則因為資源價格高漲造成進口額大幅成長。

日本 12 月進口額連續第 10 個月增加。其中汽車年增 17.5%，鋼鐵年增 75.1%，半導體等電子零件年增 25.9%。以地域來看，亞洲、中國市場皆創下新高，銷往中國的半導體等電子零件和汽車出現成長；美國市場年增 10.8%，汽車和半導體製造設備等的出口額增加；歐盟年增 9.7%，汽車等出口表現亮眼。

日本 12 月的進口額，是連續第 11 個月增加。原油、液化天然氣和煤炭等進口都出現大幅增長。

另外，日本 2021 全年的出口額年增 21.5% 至 83.0931 兆日圓，進口額年增 24.3% 至 84.5652 兆日圓，都創下次高紀錄。疫情下的全球經濟回溫，使日本的鋼鐵、汽車和半導體製造設備出口增加。然而原物料價格高漲，也導致日本的進口額大增。全年對中國、亞洲的進出口額皆創新高。