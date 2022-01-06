美國12月份LNG出口登上全球龍頭 超車澳洲、卡達

據美國《CNN》報導，美國 2021 年 12 月的 LNG(液化天然氣) 出口量首度登上全球龍頭。到目前為止，LNG 出口都是由澳洲和卡達兩個國家在爭奪龍頭寶座，但隨著美國「頁岩油革命」展開，美國產 LNG 產量正急遽上升。

美國 12 月 LNG 出口量約 770 萬公噸，超越卡達和澳洲在同月份的 700 多萬公噸出口量。該項數據是從液化天然氣運載船的追蹤報告而來，正式的統計數據尚未出爐。

美國產 LNG 的出口量之所以大幅提升，主要和 2000 年代後半的頁岩油革命有關，美國東南部陸續投入頁岩油開採，廉價的天然氣隨之出現。而在 2021 年時，由於天然氣價格飆漲，美國出口到歐洲的 LNG 數量也跟著增加。

美國是在 2016 年首度展開 LNG 出口，約經過 6 年成為全球第一。

跨入 2022 年後，美國許多興建中的頁岩油設備都即將投入開採，預料美國的 LNG 產能將成為全球第一。

根據美國能源情報署 (EIA) ，美國的 LNG 產能可能在 2022 年底之前達到每日 139 億立方英尺 (相當於年產量 1.1 億公噸)，年增 2 成。這代表美國將超越澳洲的每日 114 億立方英尺 (年產量約 8300 萬公噸)，以及卡達的每日 104 億立方英尺 (年產量約 7600 萬公噸)。

歐洲的天然氣正在飆漲，由於當地主要倚賴俄羅斯出口的現狀，歐洲各國開始提高警覺，美國則增加對歐洲出口，這恐怕將牽動能源方面的地緣政治學。