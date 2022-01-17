日本中古車登錄台數年減2.7% 台數創低

週一 (17 日) 日本汽車經銷商協會 (JADA) 公布 2021 全年的中古車登錄台數年減 2.7% 至 372 萬 8751 輛，連續 2 年出現衰退現象，也創下歷史新低。背後主因和車用晶片短缺等所造成的新車供應量不足有關，汰舊換新的腳步放慢、並導致進入中古車市場的舊車台數減少。

過去日本中古車登錄的最低紀錄，是 2015 年的 373 萬 2148 輛。

另一方面，日本新車市場因受到缺料問題影響，造成交車時間拉長，但是中古車市場仍然有相當可觀的需求量存在，這也使得日本中古車市場的交易價格維持在較高水準。

以車輛類別來看，中古乘用車登錄台數年減 2.9% 至 324.5 萬輛，其中普通乘用車年減 1.4% 至 187.2 萬輛，小型乘用車年減 4.9% 至 137.3 萬輛；貨車年減 0.8% 至 39.3 萬輛，巴士年減 9.5% 至 1.1 萬輛。

由於日本中古車市場的流通量減少，這也造成中古車行情居高不下。根據日本中古車競標業者龍頭 USS 統計，2021 年 12 月出現在競標市場的中古車年減 3.4% 至 20 萬輛水準，而平均成交行情則是年增 21.1% 至 93.2 萬日圓 (約新台幣 22.5 萬元)，連續 19 個月超越去年同期。

提供中古車相關資訊的「Car Sensor」雜誌總編輯西村泰宏指出，車齡較短的中古車普遍受到二三十歲客層喜愛，也是拉高成交價格的主要原因之一。