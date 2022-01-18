日本利率政策按兵不動 上修2022年度經濟成長和通膨預測

日本央行 (Bank of Japan) 週二 (18 日) 維持既定的超寬鬆利率政策和購債計畫不變，合乎市場預期。2022 年度的通膨展望，則從原先預估的 0.9% 上修至 1.1%，主要反映有愈來愈多企業受到原物料價格上揚等影響，在商品價格作出調升。另外在 2022 年度的 GDP 成長展望方面，也從原先的 2.9% 上修至 3.8%，並預估 2023 年度的 GDP 將成長 1.1%。

日本央行認為要達成 2% 通膨目標仍需花費相當時間，也因此決定維持既定的超寬鬆貨幣政策。

日本央行在經過 1 月 17、18 日兩天的金融政策會議後，以 8:1 票數決議維持基準利率於 - 0.1%。此外，0% 的 10 年期公債殖利率曲線定錨目標也維持不變；為達成殖利率的誘導目標，不會對長期公債買進設定金額上限。

關於 ETF 及 J-REIT 的資產買進，日本央行分別設下全年約 12 兆日圓、及全年約 1800 億日圓的餘額增加步調上限，並視需求買進。商業票據 (Commercial Paper，CP) 及公司債的買進方面，會在 2022 年 3 月底前，以合計約 20 兆日圓的餘額上限實施買進。這方面獲得全部委員的一致通過。

在通膨問題上，日本央行表示為達成 2%「物價安定目標」，將持續的實施量化寬鬆 (QE) 直到必要時刻為止。

疫情相關的資金調度援助也將持續實施，國債買進及匯率相關的貨幣供給也不會設定上限。

日本央行表示，會緊盯 COVID-19 疫情發展，只要有必要，會毫不遲疑的採取更進一步的貨幣寬鬆舉措。

日本央行內部有多數意見認為，如果薪資上調速度遲緩，物價上揚現象將難以持久。

該行也預估日本 2023 年度的通膨率將達 1.1%，較先前預測高出 0.1 個百分點、微幅上修。