中國2021全年貿易額創新高 一舉突破6兆美元

中國海關總署週五 (14 日) 公布 2021 全年以美元計價進出口總值 6.05 兆美元，衝上歷史高點。2021 年的貿易量大增 1.4 兆美元、年增 30%，相當於 2005 全年規模；其中出口 3.36 兆美元、年增 29.9%，進口 2.69 兆美元、年增 30.1%，均創下新高；貿易順差 6764.3 億美元。

中國進出口總值先在 2013 年首度超越 4 兆美元，之後歷經 8 年歲月，陸續突破 5 兆美元和 6 兆美元大關。

此外，2021 年 12 月以美元計價的中國進出口總額達 5865.34 億美元。其中出口額 3404.99 億美元、年增 20.9%，優於市場預期的年增 20%；進口額 2460.35 億美元、年增 19.5%、月減 12.2%，遜於市場預期的年增 26.3%。

中國海關總署表示，「十四五」對外貿易良好展開，不過中國經濟發展面臨需求萎縮、供給衝擊、預期轉弱等多重壓力，另外全球疫情也依然嚴峻，外部環境更為複雜嚴峻和不確定，國際需求復甦走勢放緩。由於 2021 年外貿基數較高的因素，2022 年的外貿營運面臨一定壓力。

中國海關總署還提到，在正視各項困難和挑戰的同時，也要注視中國經濟的韌性，長期往良好方向發展的基本面不變，應堅定並穩住外貿基本盤的信心。

展望未來，中國當局將繼續作好「六穩」、「六保」工作，統籌發展和安全、統籌口岸疫情防控、促進外貿穩定增長、強化監管優化服務、持續改善口岸營商環境、更好服務高水準開放高質量發展、作好跨周期調節，以及促進外貿平穩發展。