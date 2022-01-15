〈美股盤後〉台積電ADR續寫輝煌 金融股灰頭土臉 道瓊收黑逾200點

華爾街週五 (14 日) 迎來喜憂參半的銀行股財報，金融股灰頭土臉，十年期美債殖利率走揚，工業產出和消費者信心數據不佳，所幸買盤逢低進場承接，科技股先蹲後跳，脫離盤中低點，終場那指收紅 0.59%，標普近乎持平，道瓊收黑 200 點，Netflix 拉尾盤，台積電 ADR 再創新高，激勵費半收紅逾 2%。

政經方面，美國總統拜登週五承認 1.9 兆美元紓困法案陷入僵局，宣布更新兩黨的基礎建設法案，將斥資 270 億美元修繕美國約 15,000 座公路橋樑，強調其對基礎設施做出的努力。此外，拜登近期一份民調支持率下降到 33%，拜登堅持他仍將完成推動議程，當選總統都是為了團結美國。

地緣政治方面，美中稀土戰已悄悄開打，美國參議院週五提出一項新法案，要求美國國防部承包商在 2026 年之前停止從中國購買稀土，並建立美國戰略礦產作永久儲備。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 3.22 億例，死亡數突破 552 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 96.4 億劑疫苗。

週五 (14 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 201.81 點，或 0.56%，收 35,911.81 點。

那斯達克指數上漲 86.94 點，或 0.59%，收 14,893.75 點。

標普 500 指數上漲 3.82 點，或 0.08%，收 4,662.85 點。

費城半導體指數上漲 88.77 點，或 2.33%，收 3,900.61 點。

標普 11 大板塊有 7 大板塊收紅，能源、資訊科技和通訊服務板塊領漲，房地產、金融和材料板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體收紅。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.51%；Meta (原臉書) (FB-US) 上漲 1.66%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.64%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.57%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.77%。

道瓊成分股多收黑。摩根大通 (JPM-US) 下跌 6.15%；家得寶 (HD-US) 下跌 3.87%；美國運通 (AXP-US) 下跌 2.82%；高盛 (GS-US) 下跌 2.52%；安進 (AMGN-US) 上漲 1.95%。

費半成分股回神反彈。AMD (AMD-US) 上漲 3.12%；NVIDIA (NVDA -US) 上漲 1.38%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.38%；美光 (MU-US) 上漲 1.82%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.61%；應用材料 (AMAT-US) 大漲 6.25%。

台股 ADR 集體上揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.06%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.41%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.54%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.16%。

企業新聞

銀行股財報喜憂參半，摩根大通 (JPM-US) 大跌 6.26% 至每股 157.89 美元。摩根大通最新財報營收與每股純益均優於預期，不過其交易收入降幅大於分析師預期，且商業貸款和消費貸款均較上年同期下降。

花旗銀行 (C-US) 下跌 1.32% 至每股 66.93 美元。花旗第四季獲利下降 26%，但仍超出市場預期，因為其投行業務的強勁成長緩解支出增加帶來的衝擊。

富國銀行 (WFC-US) 上漲 3.68% 至每股 58.06 美元。該銀行上季獲利 57.5 億美元，每股純益達 1.38 美元，營收達 208.56 億美元，並制定好未來削減成本的計劃。

台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.06% 至每股 140.66 美元，續創新高，換算價 776.87 元，折溢價率達 15.61%。

台積電 ADR 收盤突破 140 美元大關，續創歷史新高 (圖片：AFP)

知名半導體行業分析師 Robert Castellano 表示，台積電 7 奈米以下代工業務明顯贏過三星與英特爾，近幾年的每股純益與毛利率年增率皆優於對手，加上現有的強大客戶群 (如蘋果、AMD 和 Nvidia) 將是台積電未來 5 年業績的催化劑，但不利因素是，大量晶圓廠擴建可能會讓 2023 年全球晶片供應過剩，為台積電業績帶來逆風。

Netflix (NFLX-US) 週五早盤低檔震盪，其股價尾盤急拉，收紅 1.25% 至每股 525.69 美元。Netflix 盤中宣布調高美國與加拿大的訂戶月費，基本方案自 1 美元至 9.99 美元，標準方案自 13.99 美元上漲至 15.49 美元，高級方案從 17.99 美元上漲至 19.99 美元。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.51% 至每股 173.07 美元。外媒引述消息人士表示，蘋果延後推出原定 6 月全球開發者大會 (WWDC) 上推出 AR/MR 頭戴顯示裝置，主因是研發過程中面臨技術性問題。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 1.75% 至每股 1,049.61 美元。市場傳出特斯拉正打造 Cybertruck 大小雙版本，預計將 Cybertruck 生產推遲到 2023 年初。

經濟數據

美國 12 月零售銷售月率報 - 1.9％，預期 - 0.1％，前值自 0.3% 下修至 0.2%

美國 12 月零售銷售年率報 16.95％，預期 16%，前值 18.2%

美國 12 月核心零售銷售月率報 - 2.3％，預期 0.1%，前值自 0.3% 下修至 0.1%

美國 12 月工業產出月率報 - 0.1％，預期 0.2%，前值 0.5%

美國 1 月密大消費者信心指數初值報 68.8，預期 70，前值 70.6

華爾街分析

美國 12 月零售銷售疲軟為通膨帶來一線希望，投行 Jefferies 週五布報告稱，當前零售疲軟將加速庫存重建，這應有助於緩解通膨壓力，這並不一定會成為阻礙 3 月升息的理由，不過這降低今年升息逾 4 次的極端風險 (Tail Risk)。

本週那指週跌 0.28%，連續第三週吞黑，而道瓊和標普本週分別下跌 0.88% 和 0.30%。

DataTrek 聯合創始人 Nicholas Colas 表示：「我們正進入一個聯準會前所未有的實驗的時期，在同一年升息與縮表，市場仍然想知道他們的決定會產生什麼結果。」

BNY Mellon 分析師 Alicia Levine 表示，更加鷹派的定價是一個過程，而不是一週，預估本季科技股和成長股可能會更加動盪。

Aviva Investors 多元資產投資組合經理 Guillaume Paillat 表示：「市場顯然感受到貨幣政策緊縮的影響，預期 3 月開始今年至少會升息 4 次 (這幾乎已成定局)，未來幾天更重要的是財報，獲利仍有一些驚艷的上行空間。」

鉅亨溫馨提醒：下週一 (17 日) 爲美國馬丁路德金紀念日，美股休市一天。

(數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主)