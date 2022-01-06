價格錯估！特斯拉空軍來襲

做空機構 Viceroy Research 創辦人 Fraser Perring 週三 (5 日) 推文表示，電動車龍頭特斯拉 (Tesla) 市值與 Toyota、福斯間存在價格錯估 (price dislocation)，他將再次做空特斯拉。

Perring 推文提到，特斯拉與 Toyota 和福斯的股票之間存在價錢錯估 (price dislocation)。對比去年，特斯拉每售出 1 輛汽車，Toyota 和福斯就各售出大約 10 或 11 輛汽車 ，然而在馬斯克領導下的特斯拉市值已達 1.15 兆美元，是兩家公司估值總和的 2 倍多。

由於特斯拉汽車銷量仍遠不如 TOYOTA 和福斯，Perring 推文提問，價格錯估是 Toyota 和福斯股價是否被低估，亦或特斯拉是否被高估了呢？他將再度放空特斯拉。

做空機構 Viceroy Research 創辦人 Fraser Perring 宣布再度放空特斯拉 (圖片： Fraser Perring 推特)

Viceroy Research 近來最知名舉措是把德國支付巨頭 Wirecard 推向破產，為第一家對 Wirecard 發出警告的機構。Viceroy 在 2016 年編寫一份報告，指控 Wirecard 管理層和董事會成員洗錢、作假帳及操縱股市。Wirecard 於 2020 年 6 月倒閉因為其資產負債表上列出的 19 億歐元現金資產可能從未存在過。

特斯拉在 2020 年飆升 743%、2021 年也有近 50% 漲幅，讓特斯拉空軍節節敗退，加拿大皇家銀行、投資機構 Evercore ISI 以及 Scion 資產管理公司都舉白旗投降。

知名做空機構渾水 (Muddy Waters Research) 創辦人布拉克 (Carson Block) 都承認馬斯克從粉絲及投資者募集資金的能力，稱不做空特斯拉是因為特斯拉的資本雄厚。馬斯克個人魅力無敵，吸引眾多粉絲，他還曾推文考慮辭職，全職做 KOL (關鍵意見領袖)。

特斯拉 2021 年第四季 (10 月～12 月) 交車數達 30 萬 8600 輛，創單季新高紀錄，全年交車量超過 93.6 萬輛，暴增 87%，同樣創歷史新高。

週三午盤截稿前，Toyota ADR (TM-US) 上漲 0.80%，暫報每股 200.79 美元，市值約 3186.67 億美元，福斯 (FLS-US) 上漲 0.89%，暫報每股 32.31 美元，市值約 42.08 億美元。特斯拉 (TSLA-US) 下跌 0.75%，暫報每股 1,141.00 美元，市值約 1.15 兆美元。