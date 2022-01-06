價格錯估！特斯拉空軍來襲

價格錯估！特斯拉空軍來襲 (圖片：AFP)
價格錯估！特斯拉空軍來襲 (圖片：AFP)

做空機構 Viceroy Research 創辦人 Fraser Perring 週三 (5 日) 推文表示，電動車龍頭特斯拉 (Tesla) 市值與 Toyota、福斯間存在價格錯估 (price dislocation)，他將再次做空特斯拉。

Perring 推文提到，特斯拉與 Toyota 和福斯的股票之間存在價錢錯估 (price dislocation)。對比去年，特斯拉每售出 1 輛汽車，Toyota 和福斯就各售出大約 10 或 11 輛汽車 ，然而在馬斯克領導下的特斯拉市值已達 1.15 兆美元，是兩家公司估值總和的 2 倍多。

由於特斯拉汽車銷量仍遠不如 TOYOTA 和福斯，Perring 推文提問，價格錯估是 Toyota 和福斯股價是否被低估，亦或特斯拉是否被高估了呢？他將再度放空特斯拉。

做空機構 Viceroy Research 創辦人 Fraser Perring 宣布再度放空特斯拉 (圖片： Fraser Perring 推特)
做空機構 Viceroy Research 創辦人 Fraser Perring 宣布再度放空特斯拉 (圖片： Fraser Perring 推特)

Viceroy Research 近來最知名舉措是把德國支付巨頭 Wirecard 推向破產，為第一家對 Wirecard 發出警告的機構。Viceroy 在 2016 年編寫一份報告，指控 Wirecard 管理層和董事會成員洗錢、作假帳及操縱股市。Wirecard 於 2020 年 6 月倒閉因為其資產負債表上列出的 19 億歐元現金資產可能從未存在過。

特斯拉在 2020 年飆升 743%、2021 年也有近 50% 漲幅，讓特斯拉空軍節節敗退，加拿大皇家銀行、投資機構 Evercore ISI 以及 Scion 資產管理公司都舉白旗投降。

知名做空機構渾水 (Muddy Waters Research) 創辦人布拉克 (Carson Block) 都承認馬斯克從粉絲及投資者募集資金的能力，稱不做空特斯拉是因為特斯拉的資本雄厚。馬斯克個人魅力無敵，吸引眾多粉絲，他還曾推文考慮辭職，全職做 KOL (關鍵意見領袖)。

特斯拉 2021 年第四季 (10 月～12 月) 交車數達 30 萬 8600 輛，創單季新高紀錄，全年交車量超過 93.6 萬輛，暴增 87%，同樣創歷史新高。

週三午盤截稿前，Toyota ADR (TM-US) 上漲 0.80%，暫報每股 200.79 美元，市值約 3186.67 億美元，福斯 (FLS-US) 上漲 0.89%，暫報每股 32.31 美元，市值約 42.08 億美元。特斯拉 (TSLA-US) 下跌 0.75%，暫報每股 1,141.00 美元，市值約 1.15 兆美元

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