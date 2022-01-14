中國人狂買蘋果！iPhone 13罕見連六週奪冠  

中國人狂買蘋果！iPhone 13罕見連六週奪冠   (圖片：AFP)
中國人狂買蘋果！iPhone 13罕見連六週奪冠   (圖片：AFP)

研調機構 Counterpoint Research 週四 (13 日) 發布最新報告指出，蘋果 iPhone 13 不但是中國市場最歡迎的智慧型手機，還罕見連續六週拿下銷售冠軍。

研調機構 Counterpoint Research 根據 2021 年 10 月 iPhone 13 的銷量發布報告指出，蘋果是中國最大的智慧手機製造商。iPhone 13 上市後曾短暫讓位，然後在 12 月初重新奪回領先。

iPhone 13 連續六週拿下中國銷售冠軍 (圖片：Counterpoint Research)
iPhone 13 連續六週拿下中國銷售冠軍 (圖片：Counterpoint Research)

該研究公司指出：「蘋果上市後大部分時間裡一直處於領先地位，很少讓位於中國競爭對手 Vivo，新 iPhone 13 引領了成功。」

蘋果是中國最大的智慧手機製造商 (圖片：AFP)
蘋果是中國最大的智慧手機製造商 (圖片：AFP)

該報告提到：「在中國發布時相對較低的起價、新的相機和 5G 功能推動 iPhone 13 銷售，此外，由於美國政府持續制裁，蘋果高階市場的主要競爭對手華為面臨銷量下滑的局面。」

據調查，iPhone 13 佔 iPhone 13 全系列銷量的 51%，iPhone 13 Pro Max 佔 23%，iPhone 13 Pro 佔 21%，iPhone 13 mini 佔 5%。

Counterpoint 研究不包括其他 iPhone 型號，但該公司指出，iPhone 13 目前成功主因是 iPhone 12 強勁表現打下的根基，這有助於提高蘋果的整體手機銷售。

蘋果 (AAPL-US) 週四下跌 1.90% 至每股 172.19 美元

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