中國人狂買蘋果！iPhone 13罕見連六週奪冠  

研調機構 Counterpoint Research 週四 (13 日) 發布最新報告指出，蘋果 iPhone 13 不但是中國市場最歡迎的智慧型手機，還罕見連續六週拿下銷售冠軍。

研調機構 Counterpoint Research 根據 2021 年 10 月 iPhone 13 的銷量發布報告指出，蘋果是中國最大的智慧手機製造商。iPhone 13 上市後曾短暫讓位，然後在 12 月初重新奪回領先。

iPhone 13 連續六週拿下中國銷售冠軍 (圖片：Counterpoint Research)

該研究公司指出：「蘋果上市後大部分時間裡一直處於領先地位，很少讓位於中國競爭對手 Vivo，新 iPhone 13 引領了成功。」

蘋果是中國最大的智慧手機製造商 (圖片：AFP)

該報告提到：「在中國發布時相對較低的起價、新的相機和 5G 功能推動 iPhone 13 銷售，此外，由於美國政府持續制裁，蘋果高階市場的主要競爭對手華為面臨銷量下滑的局面。」

據調查，iPhone 13 佔 iPhone 13 全系列銷量的 51%，iPhone 13 Pro Max 佔 23%，iPhone 13 Pro 佔 21%，iPhone 13 mini 佔 5%。

Counterpoint 研究不包括其他 iPhone 型號，但該公司指出，iPhone 13 目前成功主因是 iPhone 12 強勁表現打下的根基，這有助於提高蘋果的整體手機銷售。

蘋果 (AAPL-US) 週四下跌 1.90% 至每股 172.19 美元。