布蘭納德聽證會：降低通膨重中之重、3月升息抱開放態度

美國總統拜登提名的聯準會 (Fed) 副主席人選布蘭納德 (Lael Brainard) 週四 (13 日) 赴參議院出席提名聽證會，她表示降低通膨是聯準會最重要的任務，對 3 月升息抱持開放性態度，與鮑爾聽證會相比，布蘭納德聽證會充斥關於她對更嚴格銀行監管以及聯準會推出更多與氣候變化相關政策的責任問題。

關於貨幣政策

布蘭納德對 3 月升息抱持開放性態度，她表示：「一旦縮減購債停止，預計 3 月中旬結束，我們就能開始升息。」

布蘭納德表示，聯準會確實擁有強大工具 (升息)，隨著時間的推移，將用它來降低通膨。

布蘭納德稱：「我們正在貨幣政策方面採取行動，我相信這將降低通膨，同時繼續讓勞動力市場『隨著時間推移』恢復全面活力，我們將實現最大限度的可持續就業，同時將通膨率降至 2%。」

布蘭納德稱，副主席的角色不會讓她在政策制定方面權力有任何提升，她的角色就是支持主席。

布蘭納德被視為聯準會最鴿派的成員之一，但她聽證詞與聯準會主席和官員態度一致，象徵其立場的轉變。

關於通膨

美國勞工部公布去年 12 月消費者物價指數 (CPI) 年增 7%，創 1982 年來最高。

布蘭納德稱：「通膨太高了，全國的工人都在關心他們薪水能撐多久… 聯準會的貨幣政策的重點是讓通膨回落到 2%，同時維持所有人都受惠的 (經濟) 復甦。」

布蘭納德預計通膨率將在下兩季維持高檔，預計到今年年底通膨率可能回落至 2.5% 左右，在可預見的未來，降低通膨是聯準會最重要的任務。

關於就業

美國去年 12 月失業率低於 4%，但隨著 Omicron 疫情蔓延，勞動力市場仍然不穩定。

布蘭納德稱，聯準會致力於在降低通膨的同時促進就業最大化，儘管如此，有一些短期限制阻礙人們重返就業。

布蘭納德稱，聯準會將監測就業數據，以持續其利率政策提供資訊，特別是考慮到勞動力參與率落後於疫情前水平。她堅信勞動參與率將會在未來數季、甚至數年得到改善。

氣候變化

布蘭納德曾支持聯準會在氣候變化中發揮作用，並在 2019 年表示，聯準會研究氣候變化對經濟和金融體系的影響至關重要。外界關注她成為下一任聯準會副主席，將有望就氣候、種族經濟做出改革。

布蘭納德週四稱，氣候變化是聯準會作為監管機構審查的廣泛風險之一，但它不會引導金融機構放棄向石油、天然氣和槍支製造商等提供貸款。

布蘭納德道：「我們不會告訴銀行向哪些部門放貸或不向哪些部門放貸。我已發表這個聲明，並將持續此立場。」

聯準會主席鮑爾週二證詞中表示，聯準會正在研究大型金融機構的「氣候壓力情境」，並稱這些是與實際壓力測試分開的「關鍵工具。」

布蘭納德週四澄清，她「沒有」建議聯準會應該對氣候進行壓力測試，聯準會作用是協助金融機構瞭解所有風險的系統，包括極端風險 (Tail Risk) 的潛在影響，或風險發生的概率很低的極端傷害。

華爾街分析

布蘭納德自 2014 年以來是聯準會董事會中唯一的民主黨理事，她的提名預計將獲得參議院民主黨人和少數溫和共和黨人的足夠選票。

去年年底，拜登提名布蘭納德為美國聯準會的新副主席。儘管鮑爾提名最終將決定聯準會未來四年的發展方向，但布蘭納德的新角色仍將賦予她對貨幣政策的重要發言權，同時提升她未來任命的形象。

Navellier & Associates 創始人 Louis Navellier 寫道：「市場正在消化如何看待通膨率、(財報季開始) 關注本益比、美債殖利率可能升到多高，以及重要的是，隨著聯準會取消貨幣支持政策，以多快的速度升息。」