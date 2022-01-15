小摩CEO大膽預估：Fed可能升息7碼

摩根大通集團執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 週五 (14 日) 警告，聯準會 (Fed) 升息可能多達 7 碼，緊縮政策不一定是「甜蜜」且「溫和」的。

美國勞工部週三 (12 日) 公布，美國去年 12 月消費者物價指數 (CPI) 較前一年同期成長 7%，創下近 40 年來最大增幅。根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金期貨投資人預測聯準會 2022 年將升息 3 至 4 碼，明年升息將到 6 碼左右。

聯準會正以解決通膨問題為首要目標，升息成為其對抗通膨的強大工具之一，聯準會上次利率會議暗示今年將升息 3 碼 (75 個基點)。高盛、德銀皆預計聯準會今年將升息 4 碼。

聯準會正以解決通膨問題為首要目標，升息成為其對抗通膨的強大工具之一 (圖片：AFP)

然而，摩根大通 CEO 戴蒙週五指出，聯準會升息次數可能超過市場目前定價，以應對不斷上升的通膨。

他直言：「升息幅度將超過隱含曲線… 我的觀點是很有可能會有超過 4 碼，(甚至) 可能是 6 碼或 7 碼。」儘管戴蒙沒有具體說明確切的升息時間表。

僅僅因為聯準會最近傾向採取漸進式的緊縮政策，不意味著加速升息會是越界之舉。戴蒙回憶起前聯準會主席伏克爾 (Paul Volcker) 創立的典範，伏克爾 1979 年上任後猛烈調升利率力抗通膨怪物，曾一次性升息好幾碼。

戴蒙表示：「我說升息路徑是甜美且溫和，市場上不會有人感到驚訝，但這想法錯誤的。」

Hennessy Large Cap Financial Fund 主管 David Ellison 批評戴蒙這是不負責任的言論，這可能對市場產生影響。

Ellison 回應：「如果戴蒙的估計是正確的，意味著到今年年底利率可能會上漲 2%。如果這麼多，市場將全面陷入困境，只是因為聯準會上次這樣做時，市場被擊敗了。」