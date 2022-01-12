鮑爾聽證會：通膨壓力持續到年中 今年晚些時候縮表

聯準會 (Fed) 主席鮑爾週二 (11 日) 於參議院銀行委員會提名確認聽證會上表示，他預計通膨壓力將持續到今年年中，今年晚些時候將開始縮減資產負債表。

鮑爾週二表示，現在重點是處理通膨，而不是促進更多就業增長或防止疫情帶來的衰退。

關於疫情對經濟影響，鮑爾預計，美國將順利度過當前新冠確診激增的狀況，因為這對經濟的任何影響都是短暫的，並且可能不會破壞聯準會今年升息和減少資產持有的計畫。

鮑爾稱：「如果需要遏制價格壓力並幫助確保充分就業，聯準會將毫不猶豫採取行動，如果我們不得不隨著時間推移進一步升息，我們會的。」

鮑爾提到：「聯準會將在 3 月份結束購債，這意味我們將在年內升息，在某個時候，也許在今年晚些時候，我們將允許縮減 8.77 兆美元的資產負債表，而這正是政策正常化的道路。」

美國聯準會克里夫蘭分行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 和亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 皆表態支持 3 月升息。

根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金期貨投資人預測聯準會將於今年升息 4 次，

鮑爾目前挑戰在於保證聯準會正在控制通膨，同時不讓市場擔心「聯準會可能會採取過於激進的行動，導致經濟衰退或影響勞動力市場平衡。」

Kingsview Investment Management 投資組合經理 Paul Nolte 表示：「波動性可能會在 2022 年重返華爾街，利率可能是決定性因素，因為所有焦點都集中在聯準會身上，升息多少次以及聯準會何時認為夠了，將是未來幾週投資者關注重點。」

華爾街預期鮑爾將在參議院獲得兩黨確認聯準會主席提名，四年前鮑爾以 84 票同意對 13 票反對獲得確認。布蘭納德 (Lael Brainard) 將出席週三 (13 日) 參議院提名聽證會，接任克拉里達 (Richard Clarida) 的副主席職位，後者因股票交易醜聞影響，將於 1 月 14 日提前離職。