美CPI創近40年新高！對聯準會、拜登意味？

週五 (10 日) 美國 11 月 CPI 飆升 6.8%，達 1982 年以來最大增幅，這加大聯準會 (Fed) 緊縮貨幣政策的壓力，但也讓拜登政府感到頭大不已，恐讓年底前通過 1.75 兆美元社會支出計畫泡湯。

美國勞工部週五公布，美國 11 月 CPI 比去年同期飆升 6.8%，超越市場預期的年增 6.7%，達 1982 年以來最大增幅，11 月核心 CPI 年增 4.9%，高於 10 月的 4.6%，增福為 1991 年 6 月以來最高。

週五最新公布的 CPI 報告與 10 月類似，CPI 上升反映包括汽油、住房、食品在內的大多數商品類別的廣泛上漲。

該數據公布後，美元指數和美債殖利率下滑，黃金上漲，美股標準普爾 500 指數走高。

2022 年 6 月首次升息的機率約為 57% (圖片：FedWatch)

根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金期貨投資人預測 Fed 於 2022 年 6 月首次升息的機率約為 57%。

Marketfield 資產管理公司執行長 Michael Shaoul 提到，通膨報告中沒有任何跡象表明，多數主要類別通膨壓力已達峰值。儘管市場參與者的最初反應可能是鬆了一口氣，但中期影響是，貨幣政策和固定收益報酬看上去都與通膨預期完全不符。

美國通膨持續發燒對聯準會意味？

華爾街普遍預期，高通膨持續為聯準會加快縮減購債 (Taper) 提供理由。該數據可能促使聯準會明年一月開始，將縮減購債規模擴大一倍至每月 300 億美元，促使聯準會最早明年春天開始升息。

聯準會主席鮑爾稱，Fed 縮減購債計畫可能加速，預計將在 12 月聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議上討論此問題 (圖片：AFP)

BMO Capital Markets 高級經濟學家 Sal Guatieri 表示：「新高通膨拉警報，美國 11 月 CPI 通膨甚至比預期還高，現在是近 40 年來高點，短期內幾乎看不到緩解的跡象。聯準會別無選擇，只能加速縮減購債 (Taper) 規模，並為可能比幾個月前計劃更早的升息做好準備。」

Brown Advisory 固定收益部門主管 Tom Graff 認為，這對股市不利，股市在未來幾個月修正的最有可能的原因是，人們認為通膨問題嚴重，Fed 將不得不更早地採取更激進的退場措施。

美國通膨持續發燒對拜登政府意味？

美國總統拜登週四已先為美國人打預防針，他不尋常地發布長篇聲明指出：「週五發布的 11 月能源價格並不會反映現在的實際情況，也不會反映價格料將在未來幾週和幾個月下跌，好比汽車市場。」

拜登政府特別擔心的是，CPI 報告中多數類別的價格出現廣泛上漲，這表明通膨正在蔓延到各個方面，並且可能比最初預期更久。

新 CPI 數據為拜登政府帶來挑戰，共和黨議員警告，拜登的未來十年重建美好未來計畫將進一步推高通膨。最新民調顯示拜登的支持率慘低，三分之二選民對經濟感到悲觀，將高通膨歸咎於他，民主黨明年期中選舉的選情岌岌可危。

最新民調顯示拜登的支持率慘低，三分之二選民將高通膨歸咎於他 (圖片：AFP)

短期內，發燒的通膨數據幾乎可能為國會在聖誕節前通過 1.75 兆美元社會支出計畫「重建美好方案」(Build Back Better Act) 的目標關上大門。

民主黨參議員喬曼欽 (Joe Manchin) 的支持對該法案至關重要。喬曼欽本週表示，他現在更擔心通膨，而不是通過這項野心勃勃的法案。