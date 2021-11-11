美國通膨將觸頂？分析師：BDI指數暴跌 預告年末兩個月CPI增幅趨緩

在供應鏈問題和即將到來的年底購物季需求帶動下，美國 10 月通膨率衝上逾 30 年高點，各行各業都有通膨升溫的現象，但一些交易員和經濟學家認為，從波羅的海乾散貨指數 (BDI) 近一個月暴跌來看，美國 11 月和 12 月的物價漲幅可望稍稍和緩些。

BDI 是衡量鐵礦砂、煤炭、穀物等散裝原物料的運輸成本指數，不僅是全球航運指數，也是通膨領先指標。

PNC 金融服務首席經濟學家 Gus Faucher 說，BDI 下滑，可能代表航運最糟情況已過，經濟中一些過熱的領域有所反轉。

美國勞工部周三 (10 日) 公布，10 月消費者物價指數 (CPI) 年增 6.2%，寫下 1990 年 12 月以來最快增速，也是年增率連續第五個月超過 5%。

美國 CPI 年增幅變動。來源: ZeroHedge

市場擔心物價飛快漲勢會促使聯準會 (Fed) 比預期提早升息，金價周三應聲大漲，期貨價一度超過每盎司 1860 美元；反映交易員對 Fed 利率預期的兩年期公債殖利率，躍升 6 個基點至 0.5%；美股挫跌，四大指數全收黑。

但如果 BDI 走勢可做為借鏡，市場反應可能過了頭。

BDI 從今年 1 月開始加速上漲，攀上 2000 點。兩個月過後，美國 CPI 年增率攀升到 2.6%，超過 Fed 長期通膨目標 2%，寫下 2018 年以來最快增速。

該指數之後持續上漲，這點也反映在美國通膨上。BDI 在 10 月 7 日漲到 5650 點高峰，但之後急轉直下。最近隨著全球運價走低，跌到 6 月以來低點，短短一個月暴跌 50%。

BDI 指數走勢。來源: CNBC

運價反映海路貨運市場的吃緊程度，而這一塊正是供應鏈瓶頸關鍵的一環。

因此 Faucher 在內的交易員相信，今年最後兩個月的通膨有望降溫。他說：「美國通膨仍高，但看起來整體而言，進口通膨升溫最糟糕的時期可能已經過去。」

主張通膨或許已經觸頂的一派認為，BDI 指數每天更新，而且通常領先其他通膨數據，而 CPI 偏向回顧性質的報告。

美國勞工部每個月訪問零售業，調查一籃子貨物和服務的價格，再把一整個月蒐集到的資料彙整起來，隔月上旬才會公布結果。這代表通膨數據本身就是回溯性的數據。

CPI 年增幅仍超過工資增幅

另一些專家則關注導致通膨的其他力量，例如缺工。假如一些企業為了彌補人力支出對獲利的衝擊，未來可能進一步漲價。

但這個情況暫時不會發生，因為目前的通膨升速仍大過工資增幅：10 月 CPI 報告顯示，整體物價年增幅超過 6.2%，而工資年漲幅為 4.9%。

通膨變數來自消費行為改變

最讓大部分美國人困擾的是，花同樣的錢，卻買不到和一年前相同數量的汽油、雞蛋和熱燃油。

這可能改變美國人在今年年底購物季的消費行為，例如對進口商品需求下降，進而緩解西岸的塞港情形。他們可能花更多錢在國內服務業，例如在國內旅行、參加音樂會和進運動場看比賽。

這種消費行為改變會對通膨帶來何種影響，目前還無法判斷。

Fed 主席鮑爾在 11 月決策會議後表示，高通膨將延續到明年一段時間，但第 2 季或第 3 季或許能趨於和緩。

鮑爾在 11 月決策會議後的記者會中坦承高通膨持續到明年一段時間，但 Q2 或 Q3 可能回落。圖: AFP

鮑爾也不擔心勞動力短缺，表示缺工並非導致通膨升溫的因素，而是供應驗瓶頸和非常強勁的需求，「全球供應鏈相當複雜，雖然它終究會恢復正常，但何時能恢復說不準。」