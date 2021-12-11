恒大暴雷違約！多家評級機構保持沉默

恒大暴雷違約！多家評級機構保持沉默 (圖片：AFP)
恒大暴雷違約！多家評級機構保持沉默 (圖片：AFP)

國際評級公司惠譽 (Fitch Group) 週四 (9 日) 將中國地產巨頭恒大集團列入「限制性違約」，截至週五 (10 日) 美股盤中，幾乎沒有在市場上引起更大的漣漪，而大多數評級機構則保持沉默。

中國房地產商恒大集團債務危機延燒多月，本週四國際評級公司惠譽 (Fitch Group) 將恒大信評從「C」調降至「有限違約」，恒大債信評首度列入「違約」等級。

惠譽 (Fitch Group) 週四 (9 日) 將中國地產巨頭恒大集團列入「限制性違約」 (圖片：AFP)
惠譽 (Fitch Group) 週四 (9 日) 將中國地產巨頭恒大集團列入「限制性違約」 (圖片：AFP)

恒大違約意味中國經濟面臨關鍵時刻，在這最危急之際，其他評級機構紛紛保持沉默。三大信貸評級機構之一的標準普爾 (S&P) 沒有跟進發表聲明，僅援引 CNBC 週二報導稱「恒大違約似乎無可避免。」另一家評級機構穆迪 (Moody) 沒有給予回應。

中國今年夏天擴大融資監管，新一波矛頭對準房地產，負債累累的恒大問題就暴露出來，投資者擔心這會對中國經濟產生溢出效應。截至今年 6 月，恒大揭露的總負債共超過 3000 億美元，其中超過 190 億美元債是所有中國房地產開發商中最多的，而且交叉違約已被啟動。

人民銀行行長易綱週四稱，恒大無力償還債務是起市場事件，將需要以市場導向的方式解決。此言顯示北京不會紓困之下，恒大稱，正積極和離岸債權人協商，以建立一套整頓計畫。

標準普爾 (S&P) 沒有跟進發表聲明，僅援引 CNBC 週二報導稱「恒大的違約似乎無可避免。」(圖片：AFP)
標準普爾 (S&P) 沒有跟進發表聲明，僅援引 CNBC 週二報導稱「恒大的違約似乎無可避免。」(圖片：AFP)

Natixis 亞太區首席經濟學家 Alicia Garcia-Herrero 稱：「大家 (信評機構) 早就應該稱這是一次技術性違約，但沒人敢這麼說。」

Garcia-Herrero 指出：「國際評級 (機構) 要加油了，沒人願意給這個貼上標籤，因為他們不想承擔後果，每個人都在努力提高他們能從中獲得的收益。」

她表示，不給恒大貼上官方違約標籤，可以讓該公司以較低的成本重組債務。

週五港股開盤後，恒大 (3333-HK) 賣壓出籠，收跌 1.67%。上證綜合指數僅下跌 0.2%。恒大 ADR (EGRNY-US) 週五隨大盤上漲 11.27%，暫報每股 5.03 美元

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