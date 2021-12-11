恒大暴雷違約！多家評級機構保持沉默

國際評級公司惠譽 (Fitch Group) 週四 (9 日) 將中國地產巨頭恒大集團列入「限制性違約」，截至週五 (10 日) 美股盤中，幾乎沒有在市場上引起更大的漣漪，而大多數評級機構則保持沉默。

中國房地產商恒大集團債務危機延燒多月，本週四國際評級公司惠譽 (Fitch Group) 將恒大信評從「C」調降至「有限違約」，恒大債信評首度列入「違約」等級。

惠譽 (Fitch Group) 週四 (9 日) 將中國地產巨頭恒大集團列入「限制性違約」 (圖片：AFP)

恒大違約意味中國經濟面臨關鍵時刻，在這最危急之際，其他評級機構紛紛保持沉默。三大信貸評級機構之一的標準普爾 (S&P) 沒有跟進發表聲明，僅援引 CNBC 週二報導稱「恒大違約似乎無可避免。」另一家評級機構穆迪 (Moody) 沒有給予回應。

中國今年夏天擴大融資監管，新一波矛頭對準房地產，負債累累的恒大問題就暴露出來，投資者擔心這會對中國經濟產生溢出效應。截至今年 6 月，恒大揭露的總負債共超過 3000 億美元，其中超過 190 億美元債是所有中國房地產開發商中最多的，而且交叉違約已被啟動。

人民銀行行長易綱週四稱，恒大無力償還債務是起市場事件，將需要以市場導向的方式解決。此言顯示北京不會紓困之下，恒大稱，正積極和離岸債權人協商，以建立一套整頓計畫。

標準普爾 (S&P) 沒有跟進發表聲明，僅援引 CNBC 週二報導稱「恒大的違約似乎無可避免。」(圖片：AFP)

Natixis 亞太區首席經濟學家 Alicia Garcia-Herrero 稱：「大家 (信評機構) 早就應該稱這是一次技術性違約，但沒人敢這麼說。」

Garcia-Herrero 指出：「國際評級 (機構) 要加油了，沒人願意給這個貼上標籤，因為他們不想承擔後果，每個人都在努力提高他們能從中獲得的收益。」

她表示，不給恒大貼上官方違約標籤，可以讓該公司以較低的成本重組債務。

週五港股開盤後，恒大 (3333-HK) 賣壓出籠，收跌 1.67%。上證綜合指數僅下跌 0.2%。恒大 ADR (EGRNY-US) 週五隨大盤上漲 11.27%，暫報每股 5.03 美元。