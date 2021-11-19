日本10月核心CPI年增0.1% 連兩個月上漲

日本 10 月核心消費者物價指數 (CPI) 年增 0.1%，連續 2 個月上揚。汽油和電費等的能源相關價格上揚 11.3%，出現 2008 年 9 月 (14.7%) 以來的最高漲幅，推高整體數據。

日本總務省在 19 日 (週五) 公布最新消費者物價指數 (CPI，2020 年 = 100)，不含生鮮食品的核心 CPI 報 99.9，較去年同期上揚 0.1%。

整體 CPI 年增 0.1%，也是連續 2 個月成長。但不含生鮮食品和能源的超核 CPI 報年減 0.7%，連續 7 個月呈負成長。

由於原油價格的飆漲，能源相關的查價項目都推高當月份的 CPI 數據。當中，煤油上揚 25.9%，汽油上揚 21.4%，漲幅與前月相比出現進一步擴大。較慢反映出原油行情變化的電費部分，在 10 月時也出現 7.7% 的上揚；天然瓦斯費用也出現 2019 年 8 月以來的首度正成長。

住宿費用方面，由於日本政府在去年同期實施「Go To Travel」觀光振興政策的緣故，於 10 月時出現 59.1% 的大幅回彈。

此外， 火災 / 地震險的保費上揚，也都推高物價。

另一方面，行動通訊費用年減 53.6%，創最大跌幅。主要原因和日本各大電信業者推出全新月租方案有關。