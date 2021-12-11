路透：傳微軟收購Nuance將獲歐盟反壟斷機構無條件核准

路透周五（10 日）援引知情人士消息報導，微軟以 160 億美元買人工智慧和語音技術公司 Nuance Communications 的併購案，將獲得歐盟反壟斷機構無條件核准。

此併購案已通過美國與澳洲監管部門批准，而歐盟執委會則將於 12 月 21 日作決定。執委會和微軟均拒絕對消息置評。

消息人士說，在歐盟執委會正式批准交易之前，微軟也與英國競爭及市場管理局（CMA）進行初步討論，預計明年 1 月提交申請。

但 CMA 的一位發言人否認此消息，表示不會猜測未來可能調查哪些案件。此外，CMA 的官網上也並未將微軟的收購案列為正在審查中的案件。

微軟 (MSFT-US) 周五股價上漲 2.83%，每股報 342.54 美元。

這筆收購案是微軟繼 2016 年以 262 億美元收購 LinkedIn 後的第二大交易，此前監管機關擔憂科技巨頭在收購公司會打壓新創企業與潛在的競爭對手，因此加強對「殺手級併購」的審查。

微軟在今年 4 月宣布收購 Nuance Communications ，提升在醫療保健雲端服務的影響力。後者因開創語音技術和幫助蘋果 (AAPL-US) 推出虛擬助理 Siri 聞名，已替逾 7 成美國醫院提供語音服務。

各大科技公司近幾個月來積極收購人工智慧 (AI) 公司，希望把技術整合進自家的產品與服務，保持競爭優勢。

路透曾報導，歐盟執委會上月詢問客戶與競爭對手對微軟這筆收購案的擔憂，例如列舉微軟是否會偏袒 Nuance 而非其他競爭對手，或者不公平的將 Nuance 的產品綑綁銷售。