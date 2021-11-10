美國10月CPI年增6.2% 增幅續寫30年新高

周三 (10 日) 公布美國 10 月消費者物價指數 (CPI) 年增 6.2%，增幅續寫 30 年新高，顯示在需求強勁與供應鏈瓶頸未解的情況下，通膨壓力仍居高不下。

數據顯示，美國 10 月 CPI 月增 0.9%，高於市場預期的 0.5%，以及 9 月的 0.4%，增幅為 4 個月以來最大；按年來看，10 月 CPI 年增 6.2%，高於市場預期的 5.9%，以及 9 月的 5.4%，創 1990 年 11 月以來最高。

(圖：Zerohedge)

排除波動性較大的食品、能源項目後，10 月核心 CPI 月增 0.6%，高於預期的 0.4%，以及 9 月的 0.2%；年增 4.6%，高於預期的 4.3%，以及 9 月的 4%。

在需求強勁情況下，企業持續調升消費品和服務價格，供應鏈瓶頸加上勞動力短缺也繼續推高人力成本。

發布 CPI 報告之際，聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jeorme Powell) 和財政部長葉倫 (Janet Yellen) 堅定認為當前的物價壓力與疫情導致個供應鏈問題有關，僅為暫時情況，雖然他們坦承，通膨延續時間較原先預期更持久，但也預計通膨加劇情況可望在未來 1 年左右重返正常。

(持續更新中...)