本週操盤筆記：美11月CPI、EIA能源短觀、巴西央行12月會議

本週重點國際財經大事包括：美國 11 月 CPI 報告、EIA 能源短觀、巴西央行 12 月會議，其中市場最為關注美國 11 月 CPI 報告。

本週操盤筆記 (1206-1210)

1. 美國 11 月 CPI 報告：

週五 (10 日) 美國將公布 11 月份消費者物價指數 (CPI) 終值，市場預期，美國 11 月 CPI 數據仍將維持在 6.0% 以上的高通膨區間移動，但相信通膨壓力將隨著時間進入 1Q22 後逐步緩解。

再從近期 11 月 ISM 製造業 PMI、非製造業 PMI 細項指數觀察，當前美國供應鏈緊俏壓力並未再次惡化、甚至部分部門見到初步緩解，部分經濟學家認為，這將有助於開始緩解美國的高通膨狀況。

2.EIA 能源短觀：

週三 (8 日) EIA 將公布每月能源短觀報告，市場預期，在 Omicron 新冠病毒變異株的壓力下，再加上歐洲疫情重起，估計 EIA 將有可能跟隨 OPEC+ 下修 2022 年的原油需求展望。

上週四 (2 日) OPEC + 會議仍決定展延現行的原油生產政策，預計 2022 年 1 月每日仍只生產 40 萬桶，一反市場原先預期的小幅增產。

3. 巴西央行 12 月會議：

週四 (9 日) 巴西央行將召開 12 月利率會議，市場預期，巴西央行將在會議上升息 8 碼，將基準利率自 7.25% 一口氣調升至 9.25%，以應對嚴重高漲的通膨率。

據巴西央行最新調查顯示，經濟學家預期巴西 2021 年通膨年增達 9.33%，再次從上週預測的 9.17% 上修，並且是連續 31 週上修；而 2022 年通膨則估計達 4.63%，高於前次調查的 4.55%。