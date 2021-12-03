〈美股熱門股〉邁威爾財報靚盤後飆17% 波音在中國復飛有望漲7%

邁威爾 Q3 財報出色 盤後飆漲 17.56%

晶片製造商邁威爾（Marvell）(MRVL-US) 周四（2 日）盤後公布 2022 會計年度第三季財報，營收年增逾 6 成，每股獲利 (EPS) 也優於分析師預估，激勵盤後股價大漲 17.56% 至每股 83.50 美元。

邁威爾第三季（截至 10/30）營收年增 61% 至 12.1 億美元，遠高於去年同期的 7.051 美元，也優於 FactSet 調查分析師預估的 11.5 億美元。第三季虧損擴大為 6250 萬美元，不過按非一般公認會計準則（non-GAAP）稀釋後每股獲利報 0.43 美元，高於去年同期的 0.25 美元，也優於分析師預估的 0.38 美元。

邁威爾預估第四季調整後每股獲利介於 0.45 至 0.51 美元，營收則介於 12.8 億至 13.6 億美元之間，該預測包括最近收購 Innovium 的貢獻在內。分析師對該公司第四季財測預估分別為每股獲利 0.42 美元、營收為 12.1 億美元。

邁威爾在過去 12 個月共上漲 56%，費城半導體指數上漲 40%，標普 500 指數上漲 25%

波音 737 MAX 有望在中復飛 勁揚 7.63%

波音 (BA-US) 周四迎來重大喜訊，737 MAX 客機重獲中國民用航空局 (CAAC) 適航許可，有望再度飛回中國市場，拉抬股價勁揚 7.63% 至每股 202.38 美元。

雖然波音好不容易終於等到中國監管機構頒發許可，但這不等於 737 MAX 能立刻復飛，後續中國航空公司對飛機的改裝、飛行員的訓練等也都還需要時間，此外 CAAC 也並未具體說明禁飛令解除時間。

波音表示：「CAAC 的決定是 737 MAX 飛回中國服役的重要里程碑，未來將繼續與監管機構和客戶保持合作，讓該型號飛機能在安全的飛行其況下提供服務。」

RBC 分析師 Ken Herbert 表示，雖然波音的聲明並未提到復飛時間，但預料 737 MAX 將在 2022 第一季重新開始交付，此外波音重獲中國試航許可的消息對本身與其上游供應商如 Spirit AeroSystems、Hexcel，都是正面訊號。Herbert 給予波音股票「買入」（Buy）評等，目標價訂在每股 275 美元。

Spirit AeroSystems(SPR-US)、Hexcel(HXL-US) 周四股價也受波音喜訊帶動，分別上漲 8.09% 與 4.93%。

DocuSign 第四季財測不佳 暴跌 29.18%

雲端電子簽名平台 DocuSign(DOCU-US) 周四盤後公布 2022 會計年度第三季財報，儘管營收獲利皆優於華爾街分析師預估，但卻給出疲軟的第四季財測，盤後股價暴跌 29.18% 至每股 165.58 美元。

DocuSign 第三季（截至 10/30）營收年增 42% 至 5.455 億美元，高於該公司先前預估的 5.26 億至 5.32 億美元之間的預測，也優於華爾街分析普遍預估的 5.307 億美元。第三季訂單價值（Billings, 尚未認列收入）為 5.652 億美元，年增 28%，低於該公司預估的 5.85 億至 5.97 億美元區間。

該公司第三季淨利按非一般公認會計準則（non-GAAP）為 2.08 億美元，合每股 0.58 美元，優於去年同期的 2.06 億美元淨利或每股 0.22 美元。

DocuSign 執行長 Dan Springer 表示，公司在連續六季快速成長之後，隨疫情逐漸趨緩，工作型態開始恢復正常，需求也逐漸減弱。

DocuSign 預測第四季（截至明年 1 月 31 日 ）營收介於 5.57 億至 5.63 億美元之間，低於華爾街分析師預估的 5.738 億美元。此外，該公司預估第四季訂單價值將介在 6.47 億至 6.59 億美元之間。