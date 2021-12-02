〈美股熱門股〉莫德納專利戰吞敗仗跌近12% Snowflake財報告捷漲14%

莫德納疫苗專利上訴失敗 大跌 11.87%

聯邦上訴法院周三（1 日）駁回莫德納 (MRNA-US) 對加拿大藥廠 Arbutus Biopharma 提出的專利挑戰，莫德納恐將面臨侵權訴訟，當日股價大跌 11.87% 至每股 310.61 美元，盤後續跌近 1%。

裁決公布後，加拿大藥廠 Arbutus Biopharma(ABUS-US) 股價飆漲 44.06% 至每股 4.61 美元。

法官認為 Arbutus Biopharma 指控莫德納使用其專利技術用於研發新冠疫苗，相關訴訟成立，裁定莫德納挑戰專利委員會裁決的上訴失敗。

Arbutus Biopharma 主張的專利涉及脂質奈米顆粒（LNP）技術，該技術在開發對抗新冠病毒的 m-RNA 疫苗十分重要。

Jefferies 分析師 Dennis Ding 表示，Arbutus Biopharma 有可能提起侵權訴訟並要求莫德納支付專利費以達成和解，訴訟恐長達數年。

Snowflake 第三季營收成長翻倍 大漲 14.37%

雲端運算公司 Snowflake(SNOW-US) 周三盤後公布， 2022 會計年度第三季營收成長逾倍、優於市場預期，並發布強勁的第四季財測，激勵盤後股價大漲 14.37% 至每股 355.70 美元，扭轉收盤頹勢。

Snowflake 第三季（截至 10/31）營收年增 110% 至 3.344 億美元，其中產品營收占 3.152 億美元。第三季淨損報 1.549 億美元，合每股虧損 0.51 美元，較去年同期 1.689 億美元或每股虧損 1.01 美元收窄。

FactSet 調查分析師平均預估該公司第三季營收為 3.06 億美元，其中產品營收占 2.84 億美元，每股虧損 0.06 美元。

Snowflake 預估第四季產品營收將介於 3.45 億至 3.5 億美元，優於分析師平均預估的 3.16 億美元，此外，該公司也上調全年營收至 11.3 億美元，先前預估介在 10.6 億至 10.7 億美元之間。

Truist Securities 分析師表示，由於數據在所有企業中扮演越來越重要的角色，Snowflake 在 IT 領域掌握無法取代的地位，有助該公司持續成長並提高能見度。

Truist Securities 目前維持對 Snowflake「買入」（Buy）評等，目標價訂在每股 350 美元，並表示在該公司周三公布第三季財報後有可能更新計算模型。

Square 改名「Block」專注區塊鏈發展 上漲 0.51%

線上支付公司 Square(SQ-US) 周三宣布改名為「Block」，寓意專注往區塊鏈技術發展並拓展原有的業務，提振盤後股價上漲 0.51% 至每股 195.49 美元，止住收盤跌勢。

Block 表示，新名稱將於 12 月 10 日生效，代號仍維持「SQ」，新名稱肯定公司成長並為更進一步的成長創造發展空間。

Block 聯合創辦人兼執行長多西（Jack Dorsey）表示，當初為了賣家建立 Square 品牌，這也是公司的歸屬，無論公司名稱如何改變，組織結構都不會發生變化，旗下不同業務部門也將繼續保持各自品牌。

作為 Square 改名計畫的一部份，該公司旗下推廣比特幣發展的獨立部門「Square Crypto」也將改名成「Spiral」。

多西自 2015 年以來兼任推特 (TWTR-US) 與 Square 執行長一職，日前他辭去推特執行長職位，並表示「推特已準備好擺脫創始人的影響」，預料他未來將會更專注加密貨幣領域發展。