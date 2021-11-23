〈美股盤後〉拜登提名鮑爾續任Fed主席 科技股急殺標普那指翻黑

週一 (22 日) 美國總統拜登提名聯準會主席鮑爾續任下屆主席，美債殖利率上揚，美元走升，金價下挫，同時，市場傳出美國與多國協調釋出石油儲備，石油輸出國家組織 (OPEC) 及其盟友可能會調整增產計畫，推動油價上漲，能源和金融股領軍下，標普和那指皆觸及盤中歷史新高，然而，隨著科技股尾盤急殺，標普、那指翻黑作收，道瓊收盤近乎持平。

政經消息方面，美國總統拜登宣布提名現任聯準會 (Fed) 主席鮑爾續任下屆主席職務，並提名布蘭納德 (Lael Brainard) 為 Fed 副主席，結束金融市場和華盛頓政策圈數月的猜測。

鮑爾週一表示，他和 Fed 官員將利用工具支援經濟和強勁勞動力市場，並防止高通膨加劇。布蘭納德也談到通膨問題並將美國就業增長作為其工作核心。

華爾街消化 Fed 將逐步縮減購債規模，以及對賭 Fed 明年 6 月升息、明年 11 月第二次升息的可能性提高。美銀利率策略師 Mark Cabana 認為鮑爾有可能採取更強硬的立場，Cabana 指出：「Fed 領導層先前在轉鷹方面受到了一定的限制，原因是提名決定的不確定性，週一拜登將提名鮑爾應能讓 Fed 做出調整，承認通膨上行風險，Fed 可以開始討論將如何應對。」

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 2.57 億例，死亡數突破 515 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 77.2 億劑疫苗。

歐洲新一波疫情反撲，奧地利重啟封鎖後宣布明年 2 月推強制接種計劃，德國部分州政府封城並取消聖誕節市集，未來也可能強制民眾接種疫苗。

週一 (22 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 17.27 點，或 0.05%，收 35,619.25 點。

那斯達克指數下跌 202.68 點，或 1.26%，收 15,854.76 點。

標普 500 指數下跌 15.02 點，或 0.32%，收 4,682.94 點。

費城半導體指數下跌 64.9 點，或 1.66%，收 3,847.1 點。

標普 11 大板塊有 6 大板塊收紅，能源、金融和必需消費品板塊領漲，通訊服務、資訊科技和非必需消費品板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅蘋果獨強。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.29%；Meta (原臉書) (FB-US) 下跌 1.24%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 1.76%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.83%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.96%。

道瓊成分股漲跌互見。旅行家 (TRV-US) 上漲 2.85%；思科 (CSCO-US) 上漲 2.54%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 2.53%；Visa (V-US) 下跌 2.63%；波音 (BA-US) 下跌 1.98%。

費半成分股表現黯淡。Amkor (AMKR-US) 暴跌 8.12%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.12%；AMD (AMD-US) 下跌 1.86%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.65%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.95%；英特爾 (INTC-US) 漲 0.63%；美光 (MU-US) 上漲 1.00%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.39%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.52%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.77%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.49%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 漲 0.29% 至每股 161.02 美元。Wedbush 分析師樂觀預測：「蘋果電動汽車可能最早在 2024 年問世，這是時間早晚問題。」此前，日媒傳出蘋果可能無法順利趕在聖誕節前向主要亞洲市場出貨新款 iPad，但蘋果 iPhone 優先戰略意味 iPhone 的交付時間要比 iPad 短一些。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 1.74% 至每股 1,156.87 美元。特斯拉執行長馬斯克週一推文表示 Model S Plaid 可能將在 2022 年 3 月左右在中國正式亮相。

Model S Plaid 可能將在 2022 年 3 月左右在中國正式亮相 (圖片：特斯拉官網)

瑞典電訊設備商 Ericsson 週一宣布，該公司同意以 62 億美元收購雲端通訊公司 Vonage，擴大傳統電信設備事業以外的業務版圖，這是 Ericsson 近年來最大手筆的併購案。Vonage (VG-US) 一字漲 27.00%。Ericsson (ERIC-US) 下跌 7.14%。

動視暴雪 (Activision Blizzard) (ATVI-US) 下跌 0.29% 至每股 62.20 美元。該公司因內部歧視、性騷擾等性別歧視風氣滋長，執行長 Bobby Kotick 表示若無法迅速解決這些問題，他將會考慮下台。

經濟數據

美國 10 月成屋銷售年化總數報 634 萬戶，預期 620 萬戶，前值 629 萬戶

華爾街分析

富國銀行執行長 Charlie Scharf 表示，鮑爾和布蘭納德提供強有力的領導，帶來的政策連續性對銀行業和國家都有好處。

CIBC Private Wealth Management 投資長 David Donabedian 表示：「重點是 Fed 認為通膨飆升將是暫時的這一觀點是否正確？如果不是，他們會怎麼做？對鮑爾再次提名的選擇完全是關於政策連續性。」

Bllanke Schein Wealth Management 首席投資長 Robert Schein 認為，鮑爾重新提名為市場提供重要的確定性，因為華爾街已習慣鮑爾疫情危機期間的寬鬆貨幣政策和穩健的支持。鑑於通膨和供應鏈擔憂和疫情反彈，現在不是 Fed 變動的時刻。

E*Trade Financial 交易主管 Chris Larkin 表示，市場反彈模式開啟了一個比想像中還要繁忙的感恩節週。在過去 15 年裡，美股往往在感恩節後一個月比前一個月上漲更多，再加上繁忙經濟數據和更多的零售財報，本週交易員可能有充分的理由持續關注市場。

鉅亨溫馨提醒：美股週四感恩節休市一天，感恩節翌日 (週五) 美股將提前收盤。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主