〈美股盤後〉拜登提名鮑爾續任Fed主席 科技股急殺標普那指翻黑

週一 (22 日) 美國總統拜登提名聯準會主席鮑爾續任下屆主席，美債殖利率上揚，美元走升，金價下挫，同時，市場傳出美國與多國協調釋出石油儲備，石油輸出國家組織 (OPEC) 及其盟友可能會調整增產計畫，推動油價上漲，能源和金融股領軍下，標普和那指皆觸及盤中歷史新高，然而，隨著科技股尾盤急殺，標普、那指翻黑作收，道瓊收盤近乎持平。
政經消息方面，美國總統拜登宣布提名現任聯準會 (Fed) 主席鮑爾續任下屆主席職務，並提名布蘭納德 (Lael Brainard) 為 Fed 副主席，結束金融市場和華盛頓政策圈數月的猜測。
鮑爾週一表示，他和 Fed 官員將利用工具支援經濟和強勁勞動力市場，並防止高通膨加劇。布蘭納德也談到通膨問題並將美國就業增長作為其工作核心。
華爾街消化 Fed 將逐步縮減購債規模，以及對賭 Fed 明年 6 月升息、明年 11 月第二次升息的可能性提高。美銀利率策略師 Mark Cabana 認為鮑爾有可能採取更強硬的立場，Cabana 指出：「Fed 領導層先前在轉鷹方面受到了一定的限制，原因是提名決定的不確定性，週一拜登將提名鮑爾應能讓 Fed 做出調整，承認通膨上行風險，Fed 可以開始討論將如何應對。」
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 2.57 億例，死亡數突破 515 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 77.2 億劑疫苗。
歐洲新一波疫情反撲，奧地利重啟封鎖後宣布明年 2 月推強制接種計劃，德國部分州政府封城並取消聖誕節市集，未來也可能強制民眾接種疫苗。
週一 (22 日) 美股四大指數表現：
- 美股道瓊指數上漲 17.27 點，或 0.05%，收 35,619.25 點。
- 那斯達克指數下跌 202.68 點，或 1.26%，收 15,854.76 點。
- 標普 500 指數下跌 15.02 點，或 0.32%，收 4,682.94 點。
- 費城半導體指數下跌 64.9 點，或 1.66%，收 3,847.1 點。
焦點個股
科技五大天王僅蘋果獨強。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.29%；Meta (原臉書) (FB-US) 下跌 1.24%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 1.76%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.83%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.96%。
道瓊成分股漲跌互見。旅行家 (TRV-US) 上漲 2.85%；思科 (CSCO-US) 上漲 2.54%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 2.53%；Visa (V-US) 下跌 2.63%；波音 (BA-US) 下跌 1.98%。
費半成分股表現黯淡。Amkor (AMKR-US) 暴跌 8.12%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.12%；AMD (AMD-US) 下跌 1.86%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.65%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.95%；英特爾 (INTC-US) 漲 0.63%；美光 (MU-US) 上漲 1.00%。
台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.39%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.52%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.77%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.49%。
企業新聞
蘋果 (AAPL-US) 漲 0.29% 至每股 161.02 美元。Wedbush 分析師樂觀預測：「蘋果電動汽車可能最早在 2024 年問世，這是時間早晚問題。」此前，日媒傳出蘋果可能無法順利趕在聖誕節前向主要亞洲市場出貨新款 iPad，但蘋果 iPhone 優先戰略意味 iPhone 的交付時間要比 iPad 短一些。
特斯拉 (TSLA-US) 上漲 1.74% 至每股 1,156.87 美元。特斯拉執行長馬斯克週一推文表示 Model S Plaid 可能將在 2022 年 3 月左右在中國正式亮相。
瑞典電訊設備商 Ericsson 週一宣布，該公司同意以 62 億美元收購雲端通訊公司 Vonage，擴大傳統電信設備事業以外的業務版圖，這是 Ericsson 近年來最大手筆的併購案。Vonage (VG-US) 一字漲 27.00%。Ericsson (ERIC-US) 下跌 7.14%。
動視暴雪 (Activision Blizzard) (ATVI-US) 下跌 0.29% 至每股 62.20 美元。該公司因內部歧視、性騷擾等性別歧視風氣滋長，執行長 Bobby Kotick 表示若無法迅速解決這些問題，他將會考慮下台。
經濟數據
- 美國 10 月成屋銷售年化總數報 634 萬戶，預期 620 萬戶，前值 629 萬戶
華爾街分析
富國銀行執行長 Charlie Scharf 表示，鮑爾和布蘭納德提供強有力的領導，帶來的政策連續性對銀行業和國家都有好處。
CIBC Private Wealth Management 投資長 David Donabedian 表示：「重點是 Fed 認為通膨飆升將是暫時的這一觀點是否正確？如果不是，他們會怎麼做？對鮑爾再次提名的選擇完全是關於政策連續性。」
Bllanke Schein Wealth Management 首席投資長 Robert Schein 認為，鮑爾重新提名為市場提供重要的確定性，因為華爾街已習慣鮑爾疫情危機期間的寬鬆貨幣政策和穩健的支持。鑑於通膨和供應鏈擔憂和疫情反彈，現在不是 Fed 變動的時刻。
E*Trade Financial 交易主管 Chris Larkin 表示，市場反彈模式開啟了一個比想像中還要繁忙的感恩節週。在過去 15 年裡，美股往往在感恩節後一個月比前一個月上漲更多，再加上繁忙經濟數據和更多的零售財報，本週交易員可能有充分的理由持續關注市場。
鉅亨溫馨提醒：美股週四感恩節休市一天，感恩節翌日 (週五) 美股將提前收盤。
數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主