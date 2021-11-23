調研機構：美債務上限到期日可能延長至明年1月

根據金融調研機構 Wrightson ICAP 周一（22 日）的最新估計，美國財政部近期的公債發行計畫將能提供足夠資金，讓債務上限到期日延長至 1 月上旬，比財長葉倫預估的 12 月 15 日到期日至少多一個月。

Wrightson ICAP 在報告中寫道，財政部在 1 月上旬前仍有足夠的資金向債權人履行義務，不過有可能在 12 月底最後幾天遇到麻煩，但也有可能在 1 月中旬非預扣個人所得稅截止日才會到來。

該機構表示，財政部希望債務上限問題能在明年 1 月中旬前解決，已開始微調公債發行，以防 12 月下半個月資金捉襟見肘。

Wrightson ICAP 認為，訂於周二（23 日）出售的 35 天期現金管理國庫券（Cash Management Bills,CMB）將於 12 月 31 日到期，將有助於財政部安排 12 月底票據和債券拍賣的結算。

CMB 是美國財政部發售的短期債券，到期日在幾天到 3 個月之間。募得資金用於補足暫時的現金缺口、並提供緊急融資。

Wrightson ICAP 表示，預計財政部未來幾周將發行一系列短期債券，對此美國財政部發言人拒絕置評。

葉倫在總統拜登上周簽署基建法案後，將先前債務上限到期日從 12 月 3 日延長至 12 月 15 日，表示有部分資金可使政府維持運作，讓國會多出 12 天研擬提高或凍結舉債上限。

不過，葉倫也說，雖然目前有信心能靠目前的措施支應政府運作，包含提供政府 1,180 億美元的公路信託基金（Highway Trust Fund），但在 12 月 15 日之後仍將面臨債務違約風險，並再次呼籲國會盡快提高或凍結債務上限。