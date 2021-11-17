〈恒大危機〉恒大組織重整 輕裝再出發

恒大集團 (3333-HK) 表示，根據公司戰略發展需求，將進行組織架構重整，計畫將在 2021 年 11 月 30 日前完成組織精簡合併及人事調整。此外，為了不讓恒大債務出現違約，公司不但減碼子公司持股，同時創辦人許家印拋售個人資產為恒大挹注金流。

恒大表示，集團總部將撤銷集團綜合管理中心地區管理及監察分部，並有 10 個部門整合成 4 個部門。

同時恒大成立的「房車寶」已出現不少分公司面臨解散。「房車寶」主要業務包含新成屋、中古屋、新車和中古車，以及室內裝潢和汽車使用者服務。去年底在中國擁有 152 家仲介機構。

「房車寶」曾計劃在今年底或明年初 IPO，不過這個方案隨著恒大財務危機爆發後也胎死腹中。

另一方面，為了挽救恒大集團的財務危機，創辦人許家印不斷變賣個人資產，其位於香港三處的豪宅以及深圳、廣州的房產已經拍賣，同時古董、藝術品、私人飛機也都一一變賣換現金，在過去三個月已經挹注恒大人民幣 70 億元，而相關金流主要用在保交樓、償還債息、兌付理財商品等。

不過許家印會自掏腰包也有陸媒指出，恒大在上月 23 日未能支付一筆到期美元債券的利息後，中國監管部門向許家印發出指示，要求他以個人財產協助恒大處理債務問題。

