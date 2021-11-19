監管下的網科業　字節跳動跳不動、網科廠業績失速

陸媒報導指出，字節跳動於周四 (18 日) 的商業化產品部的全員大會上表示，中國國內廣告收入在過去半年停止增長。這是字節跳動 2013 年啟動商業化以來，首度次出現這種情況。

在中國加強網路監管之下，利用網路營運的企業全數中槍倒地，這些企業公布的第三季業績紛紛顯示已無法達到過去的高成長。

廣告收入是字節跳動的命脈，其 2020 年廣告業務占總營收的 77%，如今廣告收入在過去半年停止成長，意味著今年字節跳動營收年增率恐大幅下滑。

此外消息人士還透露，來自抖音的收入已經停止成長，另一個核心產品今日頭條甚至處於虧損邊緣。根據供應鏈的資料顯示，字節跳動旗下這兩款最核心產品，抖音、今日頭條的 DAU 都出現成長乏力的困境。

(圖片: AFP)

字節跳動並不是唯一業績大幅下滑的網科業者，阿里巴巴 (9988-HK) 也於昨日公布第二季財年業績，營收約人民幣 2000 億元，年增 29%，已經連二季不如預期，獲利更衰退八成，且還下修全年的營收成長，從 29% 一口氣降至 20%～23% 間。

至於其它的網科廠也是業績黑鴉鴉，京東 (9618-HK)、百度(9888-HK)、嗶哩嗶哩(9626-HK)、網易(9999-HK) 等等業績全都失速。

而還未公布業績的快手 (1024-HK) 恐怕也是不樂觀，因為其最大競爭對手抖音業績受到政府政策的影響表現疲弱，在大環境不友善的情況下快手很難獨善其身。

