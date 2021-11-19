劍指台積電！三星「SAFE」論壇新增6成員

南韓三星電子在 18 日以線上方式召開「三星先進製程晶圓代工生態系論壇 2021」(Samsung Advanced Foundry Ecosystem Forum 2021，簡稱 SAFE)，宣布今年有 6 家企業加入，劍指台積電 (2330-TW) 的意味濃厚。

SAFE 是三星針對客戶及伙伴企業所召開的技術論壇，今年 (2021 年) 是第 3 次舉辦。

三星為與台積電抗衡，正建立一個協同合作的生態系統。該公司打算和提供電子設計自動化 (EDA)、雲端 (Cloud)、智慧財產權 (IP)、設計解決方案合作夥伴 (DSP)、封裝解決方案 (PS) 等領域的企業合作，來提供全方位的服務。

舉例來說，如果新創企業有了點子，EDA 和 IP 廠商可提供協助，三星能進行生產，再交由委外封測代工廠 (OSAT) 來接手後段製程。

另外，三星和各主要的合作夥伴在 3 奈米製程方面，也正在推動和自家服務相互連動的最適化作業。

SAFE 的主要成員有英國安謀 (ARM)、德國西門子的 EDA 部門、美國新思科技 (Synopsys)、Google 雲端、荷蘭 ASML 等。今年在 EDA 領域新增了 Xpeedic 等 4 家公司，雲端領域則多了速石科技 (Fastone) 等 2 家公司。

而最引人注目的，應該是全球知名晶片設計師、現任 Tenstorrent 技術長及董事會成員 Jim Keller 的一段演說。Keller 曾為超微、英特爾、蘋果、特斯拉等企業設計晶片，他強調今後應該會迎接一個「不論是誰都可設計自己晶片的時代」，「從 Home Depot 的架上購入 IP，再交給晶圓代工廠的日子應該會來臨。」

此外，Keller 也公開研發當中的 AI 人工智慧晶片。半導體業認為，SAFE 論壇是為了合作夥伴所舉辦的活動，而身為 AI 新創公司技術長的 Keller 現身該場活動，大概也意味著 Keller 會和三星合作。

三星在 18 日當天，也以線上方式召開三星軟體開發者會議 (SSDC 2021)，和全球的軟體開發者分享成果。