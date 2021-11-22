本週操盤筆記：拜登提名新Fed主席、Fed 11月會議紀要、Markit 11月製造業PMI初值

本週重點國際財經大事包括：拜登提名新任 Fed 主席、Fed 公布 11 月利率會議紀要、11 月 Markit 製造業 PMI 初值，其中市場最為關注拜登提名新任 Fed 主席。

本週操盤筆記：

1. 拜登提名新任 Fed 主席：

美國總統拜登 (Joe Biden) 將於本週正式提名聯準會 (Fed) 新一任主席，目前候選人共有現任主席鮑爾 (Jerome Powell) 與布蘭納德 (Lael Brainard)。

市場預期，無論拜登最終提名那一位作為下一屆聯準會主席，2022 年的聯準會貨幣政策都有望持續維持鴿派，預計聯準會首次升息時點將比當前市場預期的明年 6 月份還要晚上許多，估計最早升息時點將落明年 12 月份。

2.Fed 公布 11 月利率會議紀要：

週四 (25 日) 聯準會將公布 11 月利率會議紀要，市場聚焦聯準會官員在 11 月會議上對於 2022 年的升息態度，以及對與美國經濟和通膨前景的展望描述。

聯準會於 11 月會議上宣布啟動縮減 QE 購債 (Taper)，並預計 QE 將於 2022 年完全退場，且聯準會不會在 Taper 結束後急於升息，聯準會強調 Taper 與升息之間彼此沒有任何連結性。

3.11 月 Markit 製造業 PMI 初值：

週二 (23 日) 調研機構 IHS Markit 將公布 11 月全球主要國家 PMI 報告初值，包括美國、德國、歐元區、日本、英國等全球主要經濟體。

市場最為關注美國 11 月製造業 PMI 表現，當前市場預期 11 月美國 Markit 製造業 PMI 初值將落在 59.0，比前值 58.4 小幅上升，主要反映在訂單需求強勁、供應商交貨延長、原料價格上升等分項指數上。