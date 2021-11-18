〈美股熱門股〉Visa英國信用卡遭亞馬遜拒收跌逾4% PayPal被看衰下挫4%

Visa 下跌 4.70% 遭亞馬遜拒收英國發行信用卡

Visa(V-US) 因手續費過高，遭亞馬遜 (AMZN-US) 公司宣布明年停止接受英國發行的 Visa 信用卡付款，Visa 周三（17 日）股價受利空消息影響下跌 4.70% 至每股 205.06 美元。

亞馬遜表示，由於 Visa 處理信用卡交易的費用過高，從明年 1 月 19 日開始將停止接受 Visa 在英國發行的信用卡。

亞馬遜聲明提到，交易費用理應隨著科技發展而下降，相反的 Visa 卻繼續收取高昂費用，甚至可能調漲。彭博報導指出，亞馬遜正考慮將合作對象換成萬事達卡 (MasterCard)(MA-US)。

Visa 聲明，對亞馬遜威脅要限制消費者付款方式感到失望，並表示與亞馬遜有多年的合作關係，正在努力解決問題，希望亞馬遜英國的客戶可繼續使用 Visa 信用卡付款而不受到限制。

自英國脫歐後，英國就不再受歐盟實施的強制發卡機構收費上限束縛，這意味著發卡機構可以自由提高收費價格，英國零售商協會（BRC）表示，英國的其他零售商正面臨更高的跨境支付費用。

Hargreaves Lansdown 的股票分析師 Laura Hoy 認為，亞馬遜此舉象徵的支付行業的重要轉折點，並希望吸引更多客戶使用自己的支付系統，而且最終無論是 Visa 讓步願意降價或客戶改為使用亞馬遜的支付系統，都是亞馬遜的勝利。

PayPal 前景遭分析師看衰 下跌 4.36%

線上支付巨擘 PayPal(PYPL-US) 周三遭 Bernstein 分析師以競爭加劇為由，下調股票評等並大砍目標價，股價挫跌 4.36% 至每股 206.27 美元。

Bernstein 分析師對電子商務日益集中 Shopify 與亞馬遜等大型平台感到擔憂，這兩家公司占美國 32% 的電子商務市場，其中 Shopify 正在 PayPal 核心的中小型企業市場上逐漸成為「無法動搖的競爭對手」。

此外，雖然亞馬遜計劃在 2022 年開始接受 PayPal 的 Venmo 作為替代支付方式，但 Bernstein 分析師認為 Venmo 目前的獲利程度相當低。

Bernstein 分析師將 PayPal 股票評等從「買入」（Buy）下調至「持有」（Hold），並將目標價下修為每股 220 美元，較先前大砍 40 美元。

分析師進一步擔心 PayPal 受其他支付解決方案公司「圍攻」，包括蘋果的 Apple Pay 與 Square，以及 Affirm(AFRM-US) 和 Klarna 的「先買後付」（BNPL）。 BNPL 市場年成長率在 50% 至 100% 之間。

分析師認為，Square(SQ-US) 在收購 Afterpay 後將會改變遊戲規則，可能加速使其成為美國主要的支付系統。隨 Square 進軍網路，並透過 Cash App 與 PayPal 展開競爭，PayPal 面臨自家地盤被搶占的危險。

Roku 廣告收入放緩遭降評 挫跌 11.34%

MoffettNathanson 調降對串流媒體 Roku(ROKU-US) 的影音廣告收入預測，評等從中性（Neutral）下修為賣出（Sell），目標價也從每股 330 美元下調至 220 美元，利空拖累 Roku 周三股價慘跌 11.34% 至每股 245.11 美元。

MoffettNathanson 的分析師 Michael Nathanson 表示，為更能評估影音廣告營收，將 Roku 從第三方廣告中抽離出來，與競爭對手 Pluto 和 Tubi 進行對比，並估算 Roku 從平台上隨選影片（AVOD）服務中獲得的廣告收入。

Nathanson 表示，有部分無法確認的廣告收入來自 Roku 上第三方服務的長尾影片內容，因此將 Roku 在 2025 年的影音廣告營收總預期調降 24%，以反映第三方服務長尾效應導致廣告收入放緩。

此外，Nathanson 將 2025 年的總營收預測值下調 17%，表示 Roku 仍需要繼續對內容進行投資以保持競爭力，，並預計該公司在未來幾年不會出現有意義的利潤槓杆（2021-2025 年，GAAP EBITDA 仍將保持在偏低兩位數）。