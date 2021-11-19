若布蘭納德為下屆Fed主席 美股美債將何去何從？

美國總統拜登傳出現在僅考慮 2 個聯準會 (Fed) 新任主席人選，包括現任主席鮑爾和 Fed 理事布蘭納德，外界關注若鮑爾或布蘭納德成為下屆 Fed 主席，將會美股、美債造成何種影響？

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的四年任期將於 2022 年 2 月屆滿，美國總統拜登週二 (16 日) 表示，他近期都在考慮 Fed 下一任主席提名人選，他將在 4 天內 (下週開始之前) 會宣布結果。

週四 (18 日) 市場策略師預測，鮑爾連任的可能性很大，但如果布蘭納德被提名，市場可能會認為她更偏向鴿派，市場將迅速行動，因為可能未來 Fed 升息將會更加緩慢。

市場認為布蘭納德偏向鴿派 (圖片：AFP)

Raymond James 華府政策策略師 Ed Mills 分析：「市場認為布蘭納德偏向鴿派一些。老實說，兩位候選人之間可能沒有顯著的差異。鮑爾擁有的最大資產是市場信任，以及儘管面臨相當大的政治壓力，就過往記錄來看，鮑爾仍能做自己認為正確的事情。」

Bleakley Global Advisors 首席投資長 Peter Boockvar 表示：「鮑爾在決定何時升息時，對美國中期選舉的擔憂會少得多。並不是說如果布蘭納德坐在那個座位上，她就會怎麼做，但這會是大家普遍的看法。」

華爾街分析師預計，無論誰出任下屆 Fed 主席都不會對股市造成影響，但金融市場可能會做出反應。

華爾街分析師預計，鮑爾連任市場反應不會太大，但布蘭納德出線將有所不同。 (圖片：AFP)

Boockvar 認為，鮑爾連任市場反應不會太大，但布蘭納德出線，那情況就將有所不同。市場通膨預期可能會上升，市場將出現 10 分鐘的反彈，並且您將在債市看到超過 10 分鐘的反應，短天期 (2 年) 和長天期美債 (如 10 年期) 間的利差可能會擴大，殖利率曲線變陡。

民主黨籍的布蘭納德 (現年 59 歲) 曾於歐巴馬政府時期曾任職財政部，2014 年開始擔任 Fed 理事。

共和黨籍鮑爾 (現年 68 歲)，曾任私募股權基金主管，2011 年獲時任總統的歐巴馬提名出任 Fed 理事，前總統川普 2017 年任命鮑爾執掌聯準會。

外界認為，新冠疫情、供應鏈限制、缺工和高通膨持續影響全球經濟之際，在經濟依然脆弱的情況下，延續 Fed 政策的連貫性，共和黨籍的現任主席鮑爾續任將會是安全牌，而且民主黨員不少人對他的表現給予肯定。

Mills 稱：「我就政治角度支持鮑爾連任，若拜登提名布蘭納德，拜登將承擔貨幣政策帶來的任何負面後果。」

Fed 決策層正面臨大洗牌，目前拜登除了思考 Fed 新任主席人選外，還有 3 席 Fed 理事空缺有待拜登提名，包括懸缺已久銀行監管的副主席、金融穩定委員會 (FSB) 主席職位，以及 Fed 副主席人選。