〈美股熱門股〉梅西百貨Q3財報財測俱佳大漲21% Sweetgreen掛牌首日飆漲76%

梅西百貨 Q3 財報告捷 大漲 21.17%

零售商梅西百貨 (M-US)2021 會計年度第三季財報亮眼，不僅營收獲利皆超過分析師預期，還上調財測，並預計在 2022 年下半年推出線上商城，周四股價受利多消息激勵大漲 21.17% 至每股 37.37 美元。

梅西百貨第三季營收年增 36.3% 至 54.4 億美元、經調整後每股獲利為 1.23 美元，皆優於 Refinitiv 分析師預估的 52 億與 0.31 美元。

梅西百貨 Q3 淨利報 2.39 億美元，合每股獲利 0.76 美元，去年同期則虧損 9,100 美元或每股虧損 0.29 美元，經扣除一次性項目後，該公司每股獲利報 1.23 美元。

梅西百貨預計 2021 全年營收將介於在 241.2 億至 242.8 億美元之間，高於先前預期的 235.5 億至 239.5 億美元，預計經調整後的每股獲利落在 4.57 至 4.76 美元區間，優於先前預估 3.41 至 3.75 美元。

分析師對梅西百貨全年財測預估為營收 237.8 億美元，經調整後每股獲利 3.89 美元。

梅西百貨預計在 2022 年下半年推出線上商城，目前已聘請諮詢公司 AlixPartners 評估其業務結構。

此外，梅西百貨周四的漲勢除第三季亮眼財報加持外，一方面也反映出投資人看好該公司將電子商務部門分拆前景。

先前維權投資人 Jana Partners 入股梅西百貨，要求該公司將電子商務部門從門市中分拆出來，以提升市值。

Jefferies 分析師給予梅西百貨股票「買入」（Buy）評等，看好其分拆前景與第三季強勁業績，並表示這要歸功於門市人潮回流與客戶忠誠度。

Sweetgreen 掛牌首日風光 飆漲 76.79%

美國沙拉連鎖餐廳 Sweetgreen(SG-US) 周四（18 日）風光掛牌，首日飆漲 76.79% 至每股 49.50 美元，遠高於發行價每股 28 美元。

Sweetgreen 以每股 28 美元價格發行 1,300 萬股，超過 23 至 25 美元發行價區間，總共募得 3.64 億美元，代號為「SG」，周四開盤價為每股 52 美元，高於發行價。

Sweetgreen 於 2006 年成立，提供客製化沙拉餐點，目前已累積大批忠實客戶群，並提供線上服務，讓顧客可以線上訂餐，減少到店排隊，其營收超過三分之二來自線上銷售。

Sweetgreen 聯合創辦人兼執行長 Jonathan Neman 受訪表示，矢志要將公司打造成沙拉界的「麥當勞」 。

蘋果傳最快將在 2025 年推出自駕車 勁揚 2.85%

蘋果 (AAPL-US) 在彭博報導最快將在 2025 年推出電動車之後，周四（18 日）股價勁揚 2.85% 至每股 157.87 美元。

據報導，蘋果在自動駕駛系統方面已達到一個關鍵里程碑後，正大力推動具完全自動駕駛能力的蘋果電動車 (Apple Car)，預計在 4 年內推出首款自動駕駛汽車，這比一些工程師今年早些時候計劃的 5 至 7 年時間表還要快。

華爾街分析師預測，蘋果進入電動汽車市場，可能至少能讓蘋果股價提高 30 美元。

投行 Wedbush 認為，蘋果 2025 年推出自家電動車的可能性為 60% 至 65%，並與現代 (Hyundai)、特斯拉 (TSLA-US)、通用 (GM-US)、福特 (F-US) 或福斯等知名汽車大廠建立潛在戰略合作夥伴關係。