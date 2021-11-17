英國正式啟動Nvidia併Arm第二階段深入審查

週二 (16 日) 英國政府下令對 Nvidia 以 400 億美元收購英國晶片設計公司 ARM 的提案進行「第二階段」深入調查。

英國數位與文化部長多里斯 (Nadine Dorries) 週二宣布，英國監管機構競爭及市場管理局 (CMA) 計畫在未來 24 週將對 Nvidia 收購英國晶片設計公司 ARM 啟動「第二階段」深入調查，包括與與交易相關的反壟斷問題和國家安全問題。

CMA 在完成第一階段調查後，對這筆交易表達嚴重關切。

全球最大繪圖晶片廠 Nvidia 去年宣布將以 400 億美元自軟銀手中買下英國晶片設計公司 Arm (圖片：AFP)

Nvidia 發言人回應：「我們計畫釐清 CMA 對此併購帶來競爭影響的初步看法，我們將繼續與英國政府合作，化解其擔憂所在。」



Nvidia 發言人稱：「第二階段的過程將使本公司證明，這筆交易將有助於加速 ARM，並促進競爭和創新，包括在英國。」

全球最大繪圖晶片廠 Nvidia 去年 9 月宣布以 400 億美元收購 Arm，整合從雲端、手機、電腦、自駕車至邊緣 IoT 的人工智慧 (AI) 運算，創下半導體業最大的一樁併購案。

除了英國，歐盟、中國、美國等各反壟斷部門的都在加強審核，半導體業內也有不少企業擔心 ARM 遭收購後將喪失獨立性、中立性，還可能導致晶片價格上漲、選擇減少和影響創新。

掌管數位政策的歐盟執行副總裁 Margrethe Vestager 上月表示：「雖然 Arm 和 Nvidia 並不直接競爭，但 Arm 的智慧財產權 (IP) 是與 Nvidia 競爭的重要產品，例如在資料中心、汽車和物聯網 (IoT) 領域。我們分析顯示，Nvidia 對 Arm 的收購可能會導致對 Arm 智慧財產權受限或降級，在許多使用半導體的市場會產生扭曲效應。」

Nvidia (NVDA-US) 週二開盤股價震盪，午盤截稿前，其股價逆轉早盤跌勢後翻紅 0.45%，暫報每股 301.94 美元。