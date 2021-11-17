英國正式啟動Nvidia併Arm第二階段深入審查

週二 (16 日) 英國政府下令對 Nvidia 以 400 億美元收購英國晶片設計公司 ARM 的提案進行「第二階段」深入調查。
英國數位與文化部長多里斯 (Nadine Dorries) 週二宣布，英國監管機構競爭及市場管理局 (CMA) 計畫在未來 24 週將對 Nvidia 收購英國晶片設計公司 ARM 啟動「第二階段」深入調查，包括與與交易相關的反壟斷問題和國家安全問題。
CMA 在完成第一階段調查後，對這筆交易表達嚴重關切。
Nvidia 發言人回應：「我們計畫釐清 CMA 對此併購帶來競爭影響的初步看法，我們將繼續與英國政府合作，化解其擔憂所在。」
Nvidia 發言人稱：「第二階段的過程將使本公司證明，這筆交易將有助於加速 ARM，並促進競爭和創新，包括在英國。」
全球最大繪圖晶片廠 Nvidia 去年 9 月宣布以 400 億美元收購 Arm，整合從雲端、手機、電腦、自駕車至邊緣 IoT 的人工智慧 (AI) 運算，創下半導體業最大的一樁併購案。
除了英國，歐盟、中國、美國等各反壟斷部門的都在加強審核，半導體業內也有不少企業擔心 ARM 遭收購後將喪失獨立性、中立性，還可能導致晶片價格上漲、選擇減少和影響創新。
掌管數位政策的歐盟執行副總裁 Margrethe Vestager 上月表示：「雖然 Arm 和 Nvidia 並不直接競爭，但 Arm 的智慧財產權 (IP) 是與 Nvidia 競爭的重要產品，例如在資料中心、汽車和物聯網 (IoT) 領域。我們分析顯示，Nvidia 對 Arm 的收購可能會導致對 Arm 智慧財產權受限或降級，在許多使用半導體的市場會產生扭曲效應。」
Nvidia (NVDA-US) 週二開盤股價震盪，午盤截稿前，其股價逆轉早盤跌勢後翻紅 0.45%，暫報每股 301.94 美元。