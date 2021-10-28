Nvidia收購Arm卡關！歐盟啟動「深入調查」

歐盟執行委員會 (EC) 週三 (27 日) 宣布 對 Nvidia 收購 Arm 案啟動「深入調查」，讓半導體業界歷來最大的一樁併購案仍處不確定狀態。

全球最大繪圖晶片廠 Nvidia 去年 9 月宣布以 400 億美元收購 Arm，創下半導體業最大的一樁併購案，但這項併購案需經過英國、美國、歐盟和中國等各反壟斷部門的批准，2022 年 3 月收購 Arm 的最後期限。

歐盟執行委員會 (EC) 週三 (27 日) 宣布對 Nvidia 收購 Arm 案啟動「深入調查」，他們擔憂此次併購案可能會限制獲得 Arm 的「中立」晶片設計，並可能導致晶片價格上漲、選擇減少和創新。

Nvidia 發言人表示：「我們正與歐盟委員會密切合作，期待能解除他們擔憂，證明這筆交易將有助於加速 Arm 促進競爭和創新。」

Arm 執行副總裁 Margrethe Vestager 在一份聲明中表示：「雖然 Arm 和 Nvidia 並不直接競爭，但 Arm 的智慧財產權 (IP) 是與 Nvidia 競爭的重要產品，例如在資料中心、汽車和物聯網 (IoT) 領域。」

Vestager 補充道：「我們分析顯示，Nvidia 對 Arm 的收購可能會導致對 Arm 智慧財產權受限或降級，在許多使用半導體的市場會產生扭曲效應。」

今年 8 月英國監管機構認為 Nvidia 收購 Arm 案可能導致技術壟斷，因此對再深入調查，再加上歐盟執行委員會也要展開深入調查，Nvidia 很可能無法在預定的 2022 年 3 月最後期限前，完成對英國晶片設計公司 ARM (安謀) 的 400 億美元收購。

不過，此景也是在 Nvidia 的預料當中，Nvidia 今年 8 月就曾表示，考量到監管機構所需談判花費的時間，收購 Arm 的交易可能比預期更長，但仍有信心能達成。

英國晶片設計公司 ARM 成立於 1990 年，總部位於英國劍橋，主要做晶片設計和 IP 授權，掌握著全球 90% 的智慧型手機 CPU，被認為是英國科技業「皇冠上的明珠」。

週三午盤截稿前，Nvidia (NVDA-US) 小漲 0.36%，暫報每股 248.03 美元。