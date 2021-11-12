週五 (12 日) 摩根士丹利 (大摩) 表示，Meta (原臉書) 和 Alphabet 可能比許多公司更早涉入元宇宙發展，但蘋果掌握著元宇宙成功的關鍵

摩根史丹利分析師 Katy Huberty 和 Erik Woodring 發布一份報告指出，Meta (FB-US) 和 Alphabet (GOOGL-US) 一直在投資 AR (擴增實境) 和 VR (虛擬實境)，這是通向元宇虛擬世界的門戶，但當蘋果加入競爭時，市場才會廣泛使用 AR 或 VR。

(圖片：AFP)

大摩分析師預計，這些設備的硬體市場到 2030 年將達到 1000 億美元，到 2040 年將再增為 5 倍。

該報告中寫道：「蘋果在進入新市場時採取更耐心的方式，其好處是，如果採取更明智的方式來顛覆市場，成功機率就會增加。」

儘管蘋果在 AR/VR 硬體領域明顯缺席，但大摩分析師強調蘋果直到 2007 年才進入智慧型手機市場，比諾基亞 (Nokia) 和黑莓 (BlackBerry) 晚得多。

大摩：蘋果掌握元宇宙成功的關鍵 (圖片：AFP)

除了大型科技公司，該投行認為，這一趨勢將為以下 AR/VR 生態系統的概念股提供上行空間，包括英國博弈公司立博 (Ladbrokes) 母公司 Entain、法國光學設備公司 EssilorLuxottica SA、遠端協助雲軟體公司 Teamviewer AG、電子游戲開發商和發行商 Ubisoft Entertainment SA、電信業務的公司 Vodafone Group，以及小米等。

週五午盤截稿前，蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.41%、Meta (FB-US) 上漲 2.45%、Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.55%。

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