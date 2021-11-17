不怕少了蘋果訂單！高通稱自家技術是元宇宙的門票

週二 (16 日) 高通於 2021 年投資者大會上宣布，預計未來幾年向蘋果銷售晶片業績將大幅縮減，但自動駕駛汽車和其他物聯網 (IoT) 設備的晶片銷售將快速增長。

高通 2021 年投資者大會於紐約舉行，高通首席財務長 Akash Palkhiwala 表示，預計到 2023 年新 iPhone 推出時，將只供應蘋果 20% 的數據機晶片，2024 財年末時，該數字將降低至個位數，但流失的蘋果營收將被其他領域的營收增長所抵銷。

高通目標是為所有手機以外的設備供應晶片，高通執行長 Cristiano Amon 稱：「我們不再被單一的終端市場和單一的客戶關係所定義。」

高通致力於成為虛擬實境 (VR) 和擴增實境 (AR) 平台的關鍵參與者。Amon 表示：「我們的技術是進入元宇宙的門票。」

高通預計包括虛擬現實耳機在內的物聯網晶片營收將達 90 億美元，比 2021 財年的 50 億美元增長約 80%。高通週二還意外透露，採用高通的 AR、VR 處理器— Snapdragon XR2 的 Meta (原臉書) Oculus Quest 虛擬現實耳機目前已出貨 1000 萬台，銷售成績斐然。

Meta (原臉書) Oculus Quest 虛擬現實耳機目前已出貨 1000 萬台 (圖片：AFP)

Amon 表示，高通將向蘋果出售射頻前端 (RFFE) 晶片，無論蘋果在哪採購數據機晶片，高通公司未來都有競爭力將這些晶片出售給蘋果。

高通預計，汽車領域的晶片收入將在 5 年內達到 35 億美元，10 年內達到 80 億美元。2021 財年，高通汽車行業的銷售額略低於 10 億美元。週二稍早，高通宣布與德國汽車製造商 BMW 達成一項出售自動駕駛汽車晶片的協議。

受此消息激勵，高通 (QCOM-US) 週二開盤後股價節節高升，暫報每股 179.58 美元，漲近 7%，有望創下歷史新高紀錄。