Nvidia收購ARM再緩緩！歐盟傳延長反壟斷調查

在今年 8 月英國競爭及市場管理局 (CMA) 稱 Nvidia 收購 ARM 存在競爭方面的嚴重擔憂，週二 (12 日) 再傳出歐盟將延長 Nvidia 收購 ARM 的反壟斷調查，這起併購案接連遭遇阻礙。

全球最大繪圖晶片廠 Nvidia 去年 9 月宣布以 400 億美元收購 Arm，整合從雲端、手機、電腦、自駕車至邊緣 IoT 的人工智慧 (AI) 運算，創下半導體業最大的一樁併購案，但這項併購案需經過英國、美國、歐盟和中國等各反壟斷部門的批准。

消息人士透露，歐洲執行委員會 (European Commission) 將於 10 月 27 日結束初步反壟斷審查，隨後將對該協議進行為期 4 個月的調查。

消息人士 還指出，Nvidia 已向歐盟委員會提供「行為措施 (Behavioural Remedies)」，但沒有提供細節。行為措施通常是指企業承諾採取旨在保護市場競爭的措施。

Nvidia 週二回應，歐盟和英國在內的監管過程是保密的，該併購案將有助於 Arm 轉型，促進競爭和創新。

Nvidia 上週曾表示，將維持 Arm 作為中立的技術供應商角色，以安撫客戶諸如高通、三星電子和蘋果的擔憂，但消息人士指出，歐洲執行委員會沒有就 Nvidia 這些讓步徵求競爭對手和客戶的回應，這表明 Nvidia 做得還不夠。

歐盟官方恐延遲審查，令 Nvidia 對 Arm 的收購交易將無法在明年 3 月份之前完成。週二截稿前，Nvidia (NVDA-US) 股價在開高後急速震盪走低，一度翻黑後又再拉回，截稿前小漲 0.093% 至每股 207.14 美元。