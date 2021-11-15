本週操盤筆記：北交所開市交易、多位 Fed 票委發表談話、Nvidia財報

本週重點國際財經大事包括：北交所開市交易、多位 Fed 票委發表談話、Nvidia 財報，其中市場最為關注北交所開市交易。

本週操盤筆記 (1115-1119)

1. 北交所開市交易：

週一 (15 日) 北京證券交易所 (北交所) 將正式開市交易，新三板的 71 家掛牌公司將轉至北京證券交易所交易，另外，10 家已完成 IPO 發行程序的企業也將直接在北交所上市，屆時，北交所上市公司數量將達 81 家。

北交所在開市籌備過程中，市場各方反應積極，目前已有累計超 210 萬戶投資者預約開通北交所合格投資者權限。

2. 多位 Fed 票委發表談話：

本週多位 Fed 票委將發表談話，包括 2021 年票委的亞特蘭大分行主席波斯提 (Raphael Bostic)、舊金山分行主席戴利 (Mary Daly)、芝加哥分行主席伊文斯 (Charles Evans)、2022 年票委則是克里夫蘭分行主席梅斯特 (Loretta Mester)，另外還有永久票委如 Fed 理事沃勒 (Christopher Waller)、紐約主席威廉斯 (John Williams) 等人。

市場聚焦，Fed 票委們可能進一步對美國嚴重的高通膨狀況給出更多前景看法，並期待藉此觀察 Fed 後市升息路徑。

先前 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 於 11 月利率會議上表示，供應鏈緊俏的問題 Fed 政策無法解決，但預計通膨將在 2022 年夏天開始舒緩。

3.Nvidia 財報：

台北時間週四 (18 日) 美股盤後，繪圖晶片大廠 Nvidia (NVDA-US) 將公布第三季財報，市場看好資料中心、人工智慧、電競市場的需求依然猛烈，將持續驅動 Nvidia 成長。

投資機構 Oppenheimer 分析師在最新一份研報中，再次維持給予 Nvidia 優於大盤之評級，並將目標價自每股 235 美元上調至 350 美元，看好營收、獲利將優於市場預期。