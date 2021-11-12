〈美股熱門股〉Rivian續漲22%市值狠甩通用 Affirm獲分析師唱旺大漲13%

Rivian 股價續漲 22.10% 市值狠甩通用

電動車新創公司 Rivian(RIVN-US) 周四（11 日）股價續飆 22.10% 至每股 122.99 美元，市值突破 1000 億美元大關，以 1,048 億美元把美國汽車巨擘通用 (GM-US) 遠遠甩在後頭。

Rivian 上市才短短兩天，市值就已超過 1000 億美元，而特斯拉 (TSLA-US) 當初花 10 年時間才達到該目標，此外，Rivian 的驚人市值也使其成為標普 500 中第 88 大成份股。

不過投資人接下來面臨的問題是，未來 Rivian 能接到多少張訂單，尤其是商務方面。該公司表示，計劃在 2022 年開始接受電動車訂單，並預計在 2023 年初交付電動車，其中包含亞馬遜與其他客戶。

對 Rivian 投資人來說，接下來有兩個重要日期要特別注意：一是 12 月 20 日，分析師的靜默期結束，二是 2022 年 5 月 22 日，該公司內部人士首次公開發行股票 (IPO) 的禁售期結束。

Affirm 獲分析師唱旺 大漲 13.70%

線上分期貸款平台 Affirm(AFRM-US) 在第一季亮眼財報與亞馬遜合作消息加持下，周四股價大漲 13.70% 至每股 151.83 美元，華爾街分析師紛紛上調目標價。

Truist 分析師 Andrew Jeffrey 表示，在所處產業迅速成長與日益激烈的競爭中，Affirm 正一步步登上「先買後付」(BNPL) 領導地位，預計 Affirm 電子錢包與將亞馬遜平台整合將於 2021 年底前完成，並在 2023 年 1 月獲得亞馬遜獨家授權。

Jeffrey 說，在 BNPL 消費方案的推動下，Affirm 將擊敗傳統金融機構，對該股重申「買入」（Buy）評等，目標價從每股 150 美元上調至 210 美元。

瑞士信貸分析師 Timothy Chiodo 表示，Affirm 強勁的業績與良好前景，再加上與亞馬遜合作的消息，該公司 2022 全年財測可能較為保守，維持對該股「中性」（Neutral）評等，不過將目標價從每股 105 美元上調至 150 美元。

迪士尼 Q4 財報差遭分析師砍目標價 下跌 7.07%

迪士尼 (DIS-US) 在公布 10 年來最差的第四季財報後，周四股價下跌 7.07% 至每股 162.11 美元，多位華爾街分析師皆下調該股目標價格，甚至連看好的分析師也不例外。

迪士尼第四季財報，包括 Disney + 新增訂閱用戶在內，所有業務表現都遜於華爾街預期。

Bernstein 分析師 Todd Juenger 表示，預計 Disney + 用戶訂閱數曲線恢復成長速度恐怕要比投資人預估的久，雖然重申對該股「符合市場表現」（Market Perform）評等，但把目標價從每股 167 美元下調至 164 美元。

MoffettNathanson 分析師 Michael Nathanson 表示，Disney + 產品層面過於狹隘，迪士尼必須要投入更多資金才能擴大產品吸引力，否則同樣的品牌、同樣的內容能帶來的新用戶數有限，對該股維持「中性」評等，不過把目標價從每股 180 美元下調至 175 美元。

看好迪士尼的美銀證券分析師 Jessica Reif Ehrlich 則表示，儘管迪士尼上季表現不好，但最艱難的時候已過，預計營運會在 2022 會計年度回溫，重申對該股「買入」評等，但將目標價降至每股 191 美元，較先前目標價大砍 42 美元。

另一長期看好迪士尼的摩根大通分析師 Alexia Quadrani 表示，儘管上季業績表現令人失望，股價近期可能繼續承壓，但仍對 Disney + 訂閱用戶成長有信心，重申對該股增持（Overweight）評等，目標價下調至每股 220 美元，較先前目標價少 10 美元。

不過在 FactSet 調查的 31 位分析師中，只有 8 位（約 26%），給予迪士尼相當於持有（Hold）評等，其他 23 位分析師仍給予相當於買入評等。