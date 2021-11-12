美股回升前瞻性產業沾光 三檔基金績效超越MSCI世界指數

美股回升，帶動全球型股票基金績效跟著水漲船高，根據統計，下半年來境外全球股票型基金共有 5 檔績效繳出雙位數報酬，包括 PGIM JENNISON 全球股票機會基金、聯博永續主題基金的 11.41% 與瑞萬通博能源革命基金同期亦有 11.29% 的表現，相較同期間 MSCI 世界指數 7.13% 的漲幅勝出許多。

進一步來看，下半年具表現的前 10 強境外全球股票基金，高達 9 檔都屬於具有前瞻性的主題投資，標的鎖定產業機會、環境永續主題、創新能源、人口發展、貿易與政治型態等，顯見全球股票基金也持續進化，聚焦主軸產業或方向已成為新趨勢。

保德信投信指出，進化版的全球型基金更注重具有趨勢發展或是大主題式的產業，且會隨著產業、政經環境做調整，因此績效更具表現空間，且若能提前掌握產業趨勢，更能參與長線的多頭契機。

PGIM Jennison 全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，隨時間進入後疫情與後 QE 時代，包括解封之後的奢侈品與假期消費潮、雲端運用的擴大、數位支付平台興起等，都成為長線成長的投資主題，而電動車更是正在發展趨勢浪潮上，進一步分析，這些類型主要都屬於科技與消費的結合，所創造出新興的經濟新趨勢成長機會財。

以雲端產業為例，根據統計，2021 年全球用戶在雲應用服務的支出有望達到 19.3% 的成長幅度，金額累計至 1226 億美元，預估 2022 年將進一步提升至 1453 億美元水準，龐大的需求端將推動雲端龍頭企業持續增加軟體與研發費用，創造新的企業成長動能。

葉家榮指出，目前供應鏈中斷等問題，雖然暫時推高價格和利率，使得通膨疑慮再起，股市表現也一度受到總經數字影響，不過預期刺激力道漸緩及供應鏈重回正常後，基本面將主導股市及股價表現，具有創新破壞力的成長股，因為在市場居領先地位，且能產生強勁的現金流，將持續位居領導地位。