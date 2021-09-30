女股神大舉拋售特斯拉 晶片荒料打擊Q3交車量

科技巨擘正面臨美債殖利率飆升的壓力，女股神伍德 (Cathie Wood) 的方舟投資 (Ark Invest) 週二拋售超過 34 萬股特斯拉股票、套現 2.7 億美元。與此同時，華爾街分析師認為，晶片短缺問題將影響特斯拉交車量預期。

週三 (29 日) 截稿前，週三特斯拉 (TSLA-US) 上漲 0.64% 暫報每股 782.97 美元。今年迄今特斯拉上漲 7.23%，而那斯達克 100 指數漲幅為 16.90%、ARK Innovation ETF (ARKK) 則下跌 11.12%。

華爾街分析師表示，特斯拉持續受到晶片短缺的壓力，預計將在未來幾天公布第三季交車量的狀況。

特斯拉持續受到晶片短缺的壓力，預計將在未來幾天公布第三季交車量的狀況 (圖片：AFP)

FactSet 共識為，特斯拉第三季交付 20.4 萬輛汽車，其中包括 12.33 萬 輛 Model 3。

投行 Wedbush 分析師 Dan Ives 週三於一份報告中表示：「到目前為止，我們認為晶片短缺明顯抑制 7 月和 8 月特斯拉產能和交車量，但 9 月交車量有大幅增長趨勢。」

Ives 分析，9 月份特斯拉電動汽車銷量可能在 14.5 萬量至 15 萬輛之間，中國是一個主要的波動因素。總而言之，特斯拉應該會在本季接近約 23 萬的交車量，輕鬆超過其 21.2 萬量的預估。

RBC Capital 分析師 Joseph Spak 表示，共識數據看起來有點低，本季市場也在關注特斯拉的生產，但在明顯的供應鏈和半導體可用度問題下，特斯拉的產能表現令人欽佩。

Spak 表示，同樣值得關注的是下半年銷量，執行長馬斯克曾表示晶片供應是影響因素，以及中國需求速度，特斯拉可能會在 10 月底或 11 月初公布第三季財報。