打敗台積電！韓媒爆三星拿下特斯拉HW 4.0自駕晶片訂單

《韓國經濟日報》週四 (23 日) 報導，三星電子擊敗台積電，將拿下特斯拉新款自動駕駛晶片 HW 4.0 的訂單。

新款 HW 4.0 自動駕駛晶片是特斯拉與博通合作設計以 ASIC 形式打造，採用 7 奈米製程打造，去年傳出特斯拉將與台積電合作，新款 HW 4.0 自動駕駛晶片將於今年第四季開始量產。如今，半路殺出了程咬金。

《韓國經濟日報》週四 (23 日) 報導，今年年初以來，特斯拉和三星就晶片設計進行了多次討論，多名消息人士透露，三星將打敗台積電拿下該訂單。

多名消息人士透露，三星將打敗台積電拿下特斯拉新款自動駕駛晶片 HW 4.0 的訂單 (圖片：AFP)

消息人士稱，特斯拉訂單外包給三星幾乎已成定局。

另一名消息人士稱，為確保特斯拉新一代電動汽車的效用和安全性，特斯拉和三星就 7 奈米製程達成協議。

三星電子稱，為確保在自動駕駛汽車安裝時的產量和穩定性，三星決定使用 7 奈米製程，儘管這比 5 奈米製程落後。

特斯拉執行長馬斯克曾表示，HW 3.0 中特斯拉的自動駕駛系統比人類安全約 300%，但新的 HW 4.0 可以比人類安全 1000%。

截稿前，三星拒絕置評。特斯拉未立即回應。

根據 TrendForce 數據，在晶圓代工製造業，三星僅次於龍頭台積電，市佔率為 52.9%，截至 6 月底，三星市占率為 17.3%。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 上漲 0.25% 至每股 753.81 美元。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.22% 至每股 116.13 美元。